İhracata liman darbesi

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, İskenderun Limanı’nda meydana gelen yangının ardından şimdi de Mersin Limanı’nda yaşanan sorunların bölge ihracatına büyük darbe vurduğunu söyledi.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, 6 Şubat’taki depremden sonra İskenderun Limanı’nda çıkan yangında ihraç edilmek üzere bekleyen binlerce konteyner dolusu ürün yandığını söyledi. Celal Kadooğlu, liman işletmecisi Limak’ın sorumluluğu kabul etmeyerek, tazminat ödemeye yanaşmamasının büyük mağduriyete yol açtığını ve İskenderun Limanı’nın kullanılmaz hale gelmesinin ardından ihracatçıların Mersin Limanı’na yöneldiğini ancak Mersin Limanı’nda da tırların haftalarca beklemesinin yeni bir krize yol açtığını aktardı.

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat ve Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, gerek İskenderun, gerekse de Mersin Limanı’nda yaşanan sorunların bölge ihracatını krize soktuğunu, sorunun çözümü için hükümet yetkililerinin devreye girmesini istedi. Limana teslim edilen tüm malların sorumluluğunun liman işletmesine ait olduğunu hatırlatan Başkan Celal Kadooğlu, “Liman işletmesi mücbir sebep diyerek sorumluluktan kaçamaz. İhracatçıların mağduriyetinin giderilmesini bekliyoruz” dedi.

Kadooğlu’ndan dryport önerisi

Mersin Limanı’nda da uzun bekleme sürelerinin ihracata büyük engel oluşturduğunu ifade eden Başkan Kadooğlu, “İskenderun Limanı deprem sonrası kullanılamaz hale gelince ihracatçı en yakın liman olan Mersin’e yöneldi. Dolayısıyla Mersin Limanı’nda büyük yoğunluk oluştu ve tırlar haftalarca limanın girişinde beklemeye başladı. Tırların limana yükünü bırakmak için haftalarca beklemesi çok büyük sorunlara yol açıyor. İşlemler uzuyor, maliyetler artıyor, ihracatçılarımız taahhütlerini yerine getirmekte zorlanıyor. Dolayısıyla bölge ihracatı çok büyük zarar görüyor. Mersin Limanı’na yük götüren tırlar yoğunluktan dolayı kapıda bekletilmesinin önüne geçilmesi gerekiyor. Bunun için de Mersin Limanı’nın yanına Dry port alan kurulmasını öneriyoruz. TIR’lar yükünü Dry port alanına bıraksın. Daha sonra da liman işletmesi yükleri buradan limana alsın. Böylece en azından tırların ve şoförlerin orada beklemesinin önüne geçilir” ifadelerini kullandı.

“Sadece ihracatçıların değil, ülkenin sorunu"

Güçlü bir Türkiye’nin güçlü bir ekonomiyle mümkün olduğunu, güçlü bir ekonomi için de ihracatın artırılmasının elzem olduğunu vurgulayan Başkan Celal Kadooğlu, “Sürekli rekor kıran ihracatçılarımız maalesef zor günler geçiriyor. Ürün var, müşteri var, ancak ürünü gönderecek limanlarda yaşanan sorunlardan dolayı ihracat gerçekleşemiyor ya da çok gecikiyor. Bu bölge ihracatçısının bir sorunu gibi gözükse de aslında ülkemizin sorunu. Ülke ekonomisinin bu ortamda zarar görmemesi için hükümetin gerekli tedbirleri almasını, ihracatın önündeki bu engellerin kaldırılmasını bekliyoruz” şeklinde konuştu.