banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Kılıçdaroğlu: ''Saray'ı öğrenci yurdu yapacağız''
Milyoner'de büyük değişiklik!
Milyoner'de büyük değişiklik!
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Trafik cezasını iptal ettirmek nasıl mümkün olur?
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı
Şimdi kış turizmini geliştirmenin zamanı

İhracat akdemisi eğitimleri başladı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliği (GSO) ile Gaziantep ilinde faaliyet gösteren kümelerin rekabet güçlerinin ve kapasitelerinin artırılması amacıyla İhracat Akademisi Projesi kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı.

GAZİANTEP 21.09.2021, 16:13
İhracat akdemisi eğitimleri başladı

İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA) ve Gaziantep Sanayi Odası iş birliği (GSO) ile Gaziantep ilinde faaliyet gösteren kümelerin rekabet güçlerinin ve kapasitelerinin artırılması amacıyla İhracat Akademisi Projesi kapsamında eğitim ve danışmanlık hizmetleri verilmeye başlandı.

İKA desteğiyle İhracat Akademisi Projesi kapsamında GSO tarafından yürütülen gıda, savunma sanayi, tekstil, kimya plastik, yazılım kümelerinde yer alan firmaların kapasitelerinin geliştirilmesi, dış ticaret alanında daha rekabetçi hale gelmeleri, ürettikleri ürünlerin pazar payının geliştirilmesi ve ihtiyaç duydukları donanımlı dış ticaret personeli istihdamının sağlanması hedefleniyor. Gıda, savunma sanayi, tekstil, kimya-plastik ve yazılım olmak üzere 5 farklı kümeden 13 firmanın katılımıyla başlayan eğitimler yaklaşık 2 ay sürecek. İhracat Akademisi eğitimi ile firma temsilcilerinin katılım sağlayacağı ve işletme ziyaretlerini de kapsayan teorik ve uygulamalı dış ticaret eğitimi 2 ay boyunca devam ederek danışmanlık hizmeti de verilecek. Ayrıca firmaların belirleyeceği hedef pazarlarda tespit edilen potansiyel alıcı listeleri detaylı bilgileriyle firmalara sunulacak. Eğitim kapsamında pazar araştırması, dış ticaret istihbaratı, hedef pazar ve alıcıların tespiti, uluslararası satış teknikleri ve uluslararası pazarlama karması organizasyonu konularında teorik ve pratik eğitimler verilecek. Teorik eğitimlerin ardından kursiyerler, edindikleri bilgiler doğrultusunda alıcı firmalarla görüşerek firmaları adına satış yapabilecekler.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
22°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 5 13
2. Trabzonspor 5 13
3. Konyaspor 5 11
4. Hatayspor 5 10
5. Karagümrük 5 10
6. Fenerbahçe 5 10
7. Altay 5 9
8. Alanyaspor 5 9
9. Galatasaray 5 8
10. Kayserispor 5 7
11. Malatyaspor 5 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Adana Demirspor 5 5
16. Antalyaspor 5 4
17. Sivasspor 5 3
18. Başakşehir 5 3
19. Giresunspor 5 1
20. Rizespor 5 1
Takımlar O P
1. Ümraniye 6 16
2. Ankaragücü 6 12
3. Eyüpspor 6 12
4. Erzurumspor 6 12
5. Tuzlaspor 5 11
6. Bandırmaspor 6 9
7. Manisa FK 6 9
8. Boluspor 5 7
9. Samsunspor 5 7
10. Kocaelispor 5 7
11. Altınordu 6 7
12. Menemenspor 6 7
13. Adanaspor 6 6
14. Balıkesirspor 5 6
15. Denizlispor 6 6
16. Bursaspor 6 5
17. Gençlerbirliği 6 5
18. İstanbulspor 5 4
19. Ankara Keçiörengücü 6 4
Takımlar O P
1. Chelsea 5 13
2. Liverpool 5 13
3. M. United 5 13
4. Brighton 5 12
5. Man City 5 10
6. Everton 5 10
7. Tottenham 5 9
8. West Ham 5 8
9. Brentford 5 8
10. Aston Villa 5 7
11. Watford 5 6
12. Leicester City 5 6
13. Arsenal 5 6
14. Crystal Palace 5 5
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 5 13
2. Atletico Madrid 5 11
3. Valencia 5 10
4. Real Sociedad 5 10
5. Athletic Bilbao 5 9
6. Sevilla 4 8
7. Barcelona 4 8
8. Osasuna 5 8
9. Mallorca 5 8
10. Rayo Vallecano 5 7
11. Real Betis 5 6
12. Elche 5 6
13. Cádiz 5 5
14. Villarreal 4 4
15. Levante 5 4
16. Espanyol 5 3
17. Granada 5 3
18. Celta de Vigo 5 1
19. Getafe 5 0
20. Deportivo Alaves 4 0