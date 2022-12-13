Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve EPDK tarafından desteklenen ICCI Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve Konferansı çerçevesinde 2011 yılından itibaren düzenlenen ICCI Enerji Ödülleri Töreni’nde enerji sektörü bir araya geldi.

Türkiye’nin ilk özel sektör jeotermal elektrik santral yatırımı olma özelliği ile MB Holding için bir onur kaynağı Menderes Jeotermal Türkiye enerji sektörünün Oscar’ı olarak bilinen “ICCI Enerji Ödül’ü ile ödüllendirildi. 2011 yılından beri düzenlenen, Türkiye enerji gücünü üreten lider firmaların en iyilerinin ödüllendirildiği, “ICCI Enerji Ödülleri”nin bu yıl dokuzuncusu gerçekleşti. Türkiye’nin ve bölgenin en büyük Enerji ve Çevre platformu olan ICCI - Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı’nın bir uzantısı olarak; sektöre yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek ve teşvik etmek amacıyla verilen ICCI Enerji Ödülleri sahiplerini buldu. Düzenlenen ödül törenine TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, Türkiye Kojenerasyon Derneği Başkanı Yavuz Aydın ve Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürü İzzet Alagöz, Uluslararası Jeotermal Enerji Birliği ve MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat ile çok sayıda davetli katıldı. ICCI Enerji Ödülleri, bu sene Konvansiyonel Santraller, Yenilenebilir Enerji Santralleri, Kojenerasyon Teknolojisi Özel Ödülü, Teknoloji, Dijitalleşme ve Yenilikçilik Özel Ödülü, Enerjide Yerli Teknoloji Liderleri olmak üzere 5 ana başlık altında verildi. İklim değişikliğinin, küresel ısınmanın her şeyi tehdit ettiğini dile getiren TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, “Dünya artık dönüşümü zorunlu kılıyor. Bu dönüşümde asıl unsur enerjideki dönüşüm olacak. Çünkü sera gazı emisyonlarının yüzde 70’i enerji üretiminden kaynaklanıyor. Eğer enerjide dönüşüm sağlanmazsa olumsuzlukları bertaraf edemeyiz. Eğer hep beraber sanayi öncesi dönemin şartlarını tesis etmek istiyorsak, dünyanın kaynaklarını hızlıca tüketen ülkelerin gelişmekte olan ve az gelişen ülkelere destek vermesi gerekiyor.” dedi. Enerjide küresel tedarik zincirinin bozulduğunu belirten Altunyaldız, “AB başta olmak üzere kış nasıl geçecek korkusu var. Türkiye olarak öncelikle enerji aktörlerimizin katkılarıyla ülke olarak Paris İklim Anlaşması’nın ardından Cumhurbaşkanımızın koyduğu yeşil kalkınma devrimiyle yenilenebilir enerjide lider ülke olma konusunda önemli adımlar atmaya devam ediyoruz. Ayrıca buradaki organizasyonu düzenleyenleri de tebrik etmek istiyorum. Ülke olarak kurulu gücün yüzde 54’ünü yenilenebilir enerji kaynaklarına dönüştürmenin yanında, başta rüzgar olmak üzere güneşte ve diğer alanlarda santrallarda kullanılan teçhizatın yüzde 70’ini yapma yetkinliğine geldik.” dedi. Düzenlenen ödül töreninde konuşan TG Expo Genel Müdürü Cem Şenel, “ICCI Fuarımız’ın bir parçası olarak, 2011 yılından bu yana ICCI Enerji Ödülleri’ni de sürdürüyoruz. Enerji sektörüne yapılan hizmetleri ve katkıları desteklemek amacıyla verilen enerji ödülleri, ileri vadede de yapılacak projeleri ve hizmetleri teşvik etme amacı taşıyor.” dedi. Yapılan konuşmaların ardından gerçekleşen ödül töreninde; MB Holding, Menderes Projesiyle kazandığı Jeotermal Kategorisi’nde ki ödülü, TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Başkanı Ziya Altunyaldız, tarafından, Uluslararası Jeotermal Enerji Birliği ve MB Holding Onursal Başkanı Muharrem Balat’a verildi.