banner363

banner380

banner403

banner420

Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na dava!
Anlaşma sağlandı! Net maaş 5 bin 275 lira oldu
Anlaşma sağlandı! Net maaş 5 bin 275 lira oldu
Selahattin Demirtaş'tan başsağlığı mesajı
Selahattin Demirtaş'tan başsağlığı mesajı
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
Doğan Cüceloğlu son yolcuğuna uğurlandı
banner448

Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İlahi Öğretinin Beşiği, Cennetin Hanımefendisi Hz. Hatice” konulu kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi.

GAZİANTEP 18.02.2021, 13:58
2
Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “İlahi Öğretinin Beşiği, Cennetin Hanımefendisi Hz. Hatice” konulu kompozisyon yarışması ödül töreni düzenlendi.

Nezaket, iffet, edep ve kibarlık timsali Hz. Muhammed’in eşi Hz. Hatice’yi tanımak ve tanıtmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen “İlahi Öğretinin Beşiği, Cennetin Hanımefendisi Hz Hatice” konulu kompozisyon yarışması ödül töreni yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen törene Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Genel Sekreter Sezer Cihan, Başkan Vekili Mehmet Berk, İletişim Daire Başkanı Dr. Ahmet Recep Tekcan, Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanı Muzaffer Ceylan ve Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Dr. Ramazan Yıldırım katıldı.

872 kişinin katıldığı yarışmanın sonunda yapılan değerlendirme sonucunda birinci olan Musa Değer’e dizüstü bilgisayar, ikinci Fatma Zehra Kardaş’a tablet ve üçüncü Şüheda Köse’ye bisiklet hediye edildi. 27 kişiye ise mansiyon ödülü olarak kitap seti verildi.

Şahin: İnsani ve çevresel kalkınmanın bir bütün olduğu dünyayı inşa etmek zorundayız

Törende konuşan Başkan Fatma Şahin, Büyükşehir Belediyesi olarak yaşam kalitesinin yükseltilmesi, altyapı çalışmalarının yanı sıra insanı merkeze alan anlayışla devam ettiğini belirterek, “Milli ve manevi değerler üzerine inşa etmemiz gereken bir nesil var. İnsanı ihmal ederseniz ihmal ettiğiniz insan imar ettiğiniz şehri yok eder. Her şeyin başı her konuda yetişmiş insan. Büyükşehir Belediyesi olarak yetime, yaşlıya, hastaya yardım edecek sosyal belediyeciliği yaparken, büyük bir medeniyetin taşıyıcısıyız ve bu kodları geleceğe taşımak da bizim görevimiz. Şehir ekonomisi, bilgi teknolojisi, yeşil ekonomi bunların hepsi üzerinden çalışıyoruz. Ama her bir başlığın içerisine merkeze insanı koymazsak bir şeyler eksik kalıyor, bir şeyler istediğimiz şekilde gitmiyordu. O yüzden Muzaffer hocamızdan istirham ettik dedik ki, ’yeni dönemde biz bu alanda da çalışmalar yapalım.’ Elbette her şeyi tek başımıza değiştiremeyiz. Elbette bu koca dünyanın büyük sorunlarını tek başımıza çözemeyiz. Ama bizim midemizi rahatlattığımız gibi ruhumuzu rahatlatamaz, beynimizle vicdanımızı birleştiremezsek başarılı olamayız. Yaptığımız işin ne kadar doğru ve güzel olduğunu yeniden bütün yüreğimle hissetme fırsatım oldu. Çok önemli bir dönemden geçiyoruz. Hepimizde maske. Mikroskop ile görülmeyecek bir virüse karşı mücadele veriyoruz. Küresel bir sorun var ulusal mücadele veriyoruz. Aşılamalar başladı bir an önce bundan kurtulmak istiyoruz. Nasıl bir hastalık yaşayınca ilaç alıyorsak, manevi hastalıklarımızda da çaresi medeniyet kodlarımız. Okuduğumuz her ayet bize bir ilaç veriyor. Sevgi en önemli şey. Bizler, sürekli pozitif gündem ve psikoloji ile şikâyet etmeden çare bulacağız. İnsani ve çevresel kalkınmanın bir bütün olduğu dünyayı inşa etmek zorundayız. Baktığımızda çare, Kuran- Kerim’deki her bir cümlenin gereğini yapmak. Böylece dünya cennet olacak. Sevgili peygamberimizin hayatı ve verdiği mücadele bizim için büyük bir yol gösterici. İşte Peygamberliğinin ilk dönemlerinde, Peygamberimizin ilk limanı Hz Hatice’nin örnek hayatını anlamak için düzenlediğimiz yarışmanın ödül törenindeyiz. Bin 400 yıl önce, Uluslararası ticaret kervanlarının başında bir kadın var. Bu kadın o kadar güçlü bir insandır. Ve tüm bu imkanlarını sevgili eşinin uğrunda seferber etmekten çekinmeyen ve peygamber efendimize çok zor dönemlerde en büyük dayanak olan bir eştir Hz Hatice. O eşine o kadar güveniyordu ki, ilk vahyin geldiği günlerde, durumu peygamberimiz kendisine iletince ‘Sen söylüyorsan doğrudur’ diyerek eşine duyduğu sonsuz güveni ve aynı zaman da evlilikte güvenin ne kadar önemli olduğunu göstermiştir. İşte bizlerin Hz Hatice Annemizin, Tüm bu güzel ve örnek özelliklerini ve faziletlerini kavratabilmek için düzenlediğimiz, kaybedeni olmayan bu yarışmaya eser gönderen 872 hemşerime teşekkür ederim” dedi.

Ceylan: Yarışmalar ve sosyal medya üzerinden yapacağımız çalışmalar, programlar devam edecek

Büyükşehir Belediyesi Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanı Muzaffer Ceylan ise bu gibi programların devam edeceğini aktarırken, "Değerler Eğitimi ve Gönüllü Kuruluşlar Daire Başkanlığı’nın sosyal hayatımıza getirmiş olduğu bu tip aktiviteler aslında Peygamber efendimizin vefatı öncesi ’Sarılırsanız hiç bir sapkın size zarar vermez, yolunuzu kaybetmez, savrulmazsınız’ dediği iki temel kaynağı bize tanıtmak, onu hayatlarımıza indirgemek, yaşadığımız hayattaki karşılıklarını göstermek üzere bir takım faaliyetler yapmakta. O faaliyetlerin bir ayağı da yarışmalardır. Pandemi döneminde özellikle sosyal medyayı daha çok kullanacağımız böylelikle nerede bulunursak bulunalım bu aktiviteyi, bu canlılığı, bu dinamikliği taze tutacağımız bir faaliyet yarışmalar. İşte bu yarışmalardan bir tanesi, Cennetin Hanımefendisi Hz. Hatice konulu kompozisyon yarışmamızın ödül törenindeyiz. Dört büyük Cennet kadınından bir tanesi olan, Hatice validemiz, büyük bir insandır. Onu büyük kılan faziletleri, ahlaki yaşantıyı hayatımıza örnek alabilirsek içinde yaşadığımız bir çok sorun kendiliğinden çözüme kavuşacaktır. Zira O, iyi bir eş, fedakar bir anne idi. Hayatı öylesine bir örnek hayattı ki, Allah, Cebrail vasıtasıyla kendisine selam etmiştir. Bizim Hz Hatice Annemizin örnek hayatını, evimize, ilişkilerimize yansıtmaya ihtiyacımız var. Hayatımızı değerli kılmayı hedefleyen, bizi gerçek kahramanlarımız ve değerlerimizle buluşturacak bu ve benzeri yarışmalar ya da sosyal medya üzerinden yapacağımız çalışmalar ve programlar devam edecek" ifadelerini kullandı.

Gaziantep İl Müftü Yardımcısı Dr. Ramazan Yıldırım, Hz Hatice’nin hayatından ve erdeminden istifade edilmesi gerektiğini vurgulayarak gündemin sık değiştiği günlerde bu konunun işlenmesinin önemli olduğunu söyledi.
Yorumlar (0)
banner422
hafif yağmur
Günün Anketi Tümü
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Türk Astronot için hangi isim olmalı?
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 24 51
2. Beşiktaş 24 51
3. Fenerbahçe 24 51
4. Trabzonspor 24 45
5. Alanyaspor 24 42
6. Hatayspor 24 39
7. Gaziantep FK 24 38
8. Karagümrük 24 37
9. Antalyaspor 24 32
10. Malatyaspor 24 30
11. Göztepe 24 29
12. Sivasspor 23 28
13. Konyaspor 23 27
14. Rizespor 24 26
15. Kasımpaşa 24 26
16. Kayserispor 24 25
17. Erzurumspor 24 25
18. Başakşehir 24 24
19. Gençlerbirliği 23 20
20. Ankaragücü 23 19
21. Denizlispor 24 18
Takımlar O P
1. Giresunspor 21 47
2. Samsunspor 21 43
3. İstanbulspor 21 40
4. Adana Demirspor 21 38
5. Ankara Keçiörengücü 21 37
6. Tuzlaspor 21 37
7. Altınordu 21 37
8. Altay 21 35
9. Bursaspor 21 31
10. Bandırmaspor 21 30
11. Ümraniye 21 27
12. Adanaspor 21 25
13. Balıkesirspor 21 20
14. Menemen Belediyespor 21 20
15. Boluspor 21 19
16. Akhisar Bld.Spor 21 19
17. Ankaraspor 21 13
18. Eskişehirspor 21 4
Takımlar O P
1. Man City 24 56
2. M. United 24 46
3. Leicester City 24 46
4. Chelsea 24 42
5. West Ham 24 42
6. Liverpool 24 40
7. Everton 23 37
8. Aston Villa 22 36
9. Tottenham 23 36
10. Arsenal 24 34
11. Leeds United 23 32
12. Wolverhampton 24 30
13. Southampton 23 29
14. Crystal Palace 24 29
15. Burnley 24 27
16. Brighton 24 26
17. Newcastle 24 25
18. Fulham 24 19
19. West Bromwich 24 13
20. Sheffield United 24 11
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 22 55
2. Real Madrid 23 49
3. Barcelona 22 46
4. Sevilla 22 45
5. Real Sociedad 23 38
6. Villarreal 23 36
7. Real Betis 23 33
8. Granada 23 30
9. Celta de Vigo 23 29
10. Athletic Bilbao 22 28
11. Levante 23 28
12. Osasuna 23 25
13. Valencia 23 24
14. Getafe 23 24
15. Cádiz 23 24
16. Deportivo Alaves 23 22
17. Eibar 23 21
18. Real Valladolid 23 21
19. Elche 21 18
20. Huesca 23 16