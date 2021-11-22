HY Grup Yavuzelispor deplasmanda oynadığı Sanayi Esnafspor’u 1-0 yendi

Gaziantep Süper Amatör A grubu Futbol Liginde mücadele eden HY Grup Yavuzelispor, yeni sezonun üçüncü maçında, Sanayi Esnafspor’u 1-0’lık skor ile mağlup etti.

2021-2022 sezonunun üçüncü müsabakasını deplasmanda oynayan HY Grup Yavzelispor, rakibi Sanayi Esnafspor’u 1-0 yendi.

Gaziantep Seyrantepe ilçe stadında saat 14:00’da oynanan karşılaşmada, her iki takımda kıyasıya mücadele ederken, Maçın 24. dakikasında HY Grup Yavuzelispor kaptanı 14 numaralı formasıyla Ayhan Yaman’ın sol açıktan gelen topa gelişine vurması sonucunda takımını 1-0’lık üstünlüğe taşıdı. Maç bu skorla sona erdi.