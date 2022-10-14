Hububat İhracatçıları Fransa’ya çıkarma yapacak

Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Avrupa ve Amerika pazarlarında daha etkin rol almak için Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek olan SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarına Celal Kadooğlu başkanlığında bir heyetle katılıyor.

15-19 Ekim 2022 tarihleri arasında Fransa’nın başkenti Paris’te gerçekleştirilecek olan SIAL Paris 2022 Uluslararası Gıda Fuarına Gaziantep ve Güneydoğu Anadolu bölgesinden birçok üretici firma katılırken fuara Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Celal Kadooğlu Başkanlığında bir heyetle katılıyor. Gıda fuarlarının kendi sektörleri için büyük önem taşıdığını ifade eden Başkan Kadooğlu yaptığı değerlendirmede “SIAL Paris 2022 sektörümüz için büyük önem taşıyor. Bu fuar Avrupa’nın yanı sıra Amerika ve Afrika pazarları içinde hayati öneme sahip. Binlerce katılımcı firmayı yakından görme, yeniliklerini ve sektörümüzdeki gelişmeleri yakından takip etme, yenilikçi ürünlerimizi dünya pazarlarına sunmamız açısından önemli. Fuar süresince GAİB Hububat adına bir stant açarak bir yandan ihraç ettiğimiz ürünlerin tanıtımını yaparken diğer yandan da fuara katılan, stant açan veya ziyarete gelen ihracatçılarımıza info hizmeti vereceğiz. Pandemi nedeniyle ertelenen ve o dönemde yapılan ancak ilgi görmeyen fuara bu yıl ziyaretçi akını olacağını umuyoruz. Fuarın şimdiden katılımcılara hayırlı olmasını diliyoruz” dedi. GAİB Hububat adına 15-19 Ekim tarihleri arasında fuarda bir stant açılacağı ve stantta görevlendirilecek uzmanların katılımcılara info hizmeti vereceği de ifade edildi.