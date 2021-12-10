HTÜ’den 2. Savaş, Göç, Kadın Sempozyumu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Göç Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından düzenlenen "2. Savaş, Göç, Kadın Sempozyumu" video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Göçmen Kadınlarının Pandemide Nasıl Hayatta Kaldığı, Göç, İstihdam ve Ekonomi ile Pandemide Sosyal Yaşam konuları üzerine 3 farklı oturumda 2 ana konuşmacı, 9 panelistin katılım sağladığı sempozyum, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola ve Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna’nın açılış konuşmalarıyla başladı.

"Türkiye misafirperverlik ve hoşgörü örneği sergiliyor"

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, yaptığı açılış konuşmasında, "Ekonomik şartlar, doğal afetler, savaşlar, çatışmalar, insanlık tarihinin her döneminde göçün en önemli sebepleri olarak görülmektedir. Ülkemiz, çok büyük göç süreçlerine tanıklık etmiş ve göçmenlere ev sahipliği yapmış ülkelerin başında gelmektedir. Bu anlamda Türkiye, özellikle ülkelerini terk etmek zorunda kalan kadın, erkek, çocuk, yaşlı ve genç göçmenlere kucak açarak misafirperverlik ve hoşgörü örneği sergilemektedir” dedi.

Pandemiden en fazla etkilenen sığınmacı kadınlar

Göç konusunun sempozyumlarda tartışılması ve her boyutuyla ele alınması gerektiğini belirten Gaziantep İl Göç İdaresi Müdürü Fatih Ayna, "Göç meselesi, son 10 yılda özellikle ülkemiz başta olmak üzere tüm dünyada en fazla konuşulan konuların başında geliyor. Sınırımızın ötesinde yaşanan savaşın ardından göç konusu gündemimizden hiç düşmedi. Gaziantep, İstanbul’un ardından en çok sığınmacı barındıran ikinci şehir konumunda. Sığınmacılarla yapmış olduğumuz bir anket çalışmasında pandemi sürecinde en fazla etkilenen grubun kadınlar olduğunu gördük. Hem çocukları bu süreçten daha az etkilensin diye koruma çabaları var hem de bir hane içerisinde artan iş yükü ile baş etmek zorunda kalanlar yine kadınlar oldu" ifadelerini kullandı.