Honda tutkunları Gaziantep’te buluştu

Gaziantep ve çevre illerindeki Honda otomobil tutkunları ilk kez Gaaziantep’te buluştu. Değişik model odomobilleriyle buluşmaya katılan honda tutkunları, birbirleri tanıma imkanı buldukları etkinlikle eğlenceli saatler geçirdi.

Gaziantep Honda Akcanlar, bölge illerindeki Honda Otomobil tutkunlarını Gaziantep’te ilk kez buluşturdu. Honda marka değişik model otomobilleriyle buluşmaya katılan Honda Tutkunları, birbirleriyle tanışma imkanı buldukları etkinlikle eğlenceli saatler geçirdi. Akcanlar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akcan, Honda Akcanlar ClubTR’nın marka bazında en büyük otomobil tutkunları topluluğu olmaya aday bir oluşum olduğunu belirtti. Akcan, “Gaziantep başta olmak üzere Diyarbakır, Adana, Kahramanmaraş, Şanlıurfa, Adıyaman, Kilis, Hatay ve Osmaniye gibi komşu illerden bu etkinliğimize 200’den fazla Honda Tutkunu eski ve yeni model Honda araçlarıyla katıldılar. Honda Tutkunları Gaziantep’te ilk kez bu kadar büyük bir organizasyonla ve geniş katılımla bir araya gelerek tanışma imkanı buldu. Honda Akcanlar olarak amacımız, Gaziantep’te ve bölgemizin diğer şehirlerinde dağınık gruplar halindeki Honda Tutkunlarını bu ve benzeri etkinliklerle periyodik aralıklarla bir araya getirerek büyük bir aile olmak” diye konuştu.

Sanal buluşma gerçek oldu

Düzenlenen etkinlikte bir araya gelen 200’den fazla Honda Otomobil Tutkununu ilk olarak Ocak ayında sosyal medya platformunda kurdukları Akcanlar Honda ClubTR’de bir araya getirdiklerini belirten Honda Akcanlar Servis Müdürü Kadir Bekere de, “Büyük bir heyecan yaşıyoruz. Aylardır hazırlığını yaptığımız bir buluşmayı başarıyla ve geniş katılımla gerçekleştirmiş olmanın verdiği mutluluğu yaşıyoruz” dedi. Sabahın erken saatlerinden itibaren Gaziantep Başpınar’da bulunan Honda Akcanlar Plaza’da bir araya gelen Honda tutkunları, yapılan ikramlar ve müzik eşliğinde etkinlik boyunca hoş vakit geçirme imkanı da buldu.

Tutkunlar, bir sonraki Akcanlar Honda ClubTR etkinliğinde buluşmak üzere sözleşerek etkinlik alanından ayrıldılar.