HKÜ’ye Dize Film Festivali’nden ödül

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Deniz Telek, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Gazikültür A.Ş. tarafından düzenlenen Gaziantep Dize Film Festivalinin ödül töreninde önemli bir ödül aldı.

Anoush ile en iyi film müziği ödülünü HKÜ’den Deniz Telek aldı

HKÜ İletişim Fakültesi bir çok alanda önemli başarıların altına imza atmaya devam ediyor. Uluslararası ve yurt içi ödüller alan ve projeler yürüten HKÜ İletişim Fakültesi, ödüllerine bir yenisini daha ekleyerek Gaziantep’te düzenlenen dize film festivalinde Dr. Deniz Telek’in başarısı ile ödüle layık görüldü. Telek, “Anoush” filmine müzik tasarımı ile “En iyi Müzik” kategorisinde ödülünü aldı. Telek filmde kullanılan “Anush Knik” adlı eserin ise Hasmik Harutyunyan tarafından bestelendiğini belirtti.

“Film müziğinde önemli bir ödül aldık"

HKÜ İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Gül Rengin Küçükerdoğan, fakülte olarak sanatın birçok alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini HKÜ olarak Türkiye’nin en prestijli film festivalleri arasında yer alan Altın Baklava Film Akademisi Uluslararası Öğrenci Film Festivalinin bu yıl yedincisini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Altın Baklava Film Festivaline yurtiçi katılımlarla başladık. Her geçen gün festivalimiz daha da büyüdü ve dünyanın birçok ülkesinde ses getirmeye başladı. Yedincisini bu yıl düzenleyeceğimiz festivalimiz 98 ülkeden 1368 filmin katılacağı büyük bir organizasyon ile gerçekleşecek. Her alanda kendisine yüksek hedefler belirleyen üniversitemiz, sinema alanında da aynı tavrı korumakta ve çıtasını her yıl daha da yükseltmektedir. Sadece sinema ile değil bu yıl sinemanın bir parçası olan film müziğinde önemli bir ödül aldık. Fakültemizden Dr. Deniz Telek, dize film festivalinde en iyi film müziği ödülüne layık görülmesi bizleri ayrıca gururlandırmıştır. Bu özel ödüle layık görülen Telek’i tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

“Dize Film Festivali’nde ödül almak beni ziyadesiyle onurlandırdı”

HKÜ İletişim Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Dr. Deniz Telek, “İletişim Fakültesi olarak yıl boyu bir çok sanat sergileri, afiş tasarım yarışmaları, radyo tiyatrosu gibi çeşitli aktiviteler gerçekleştiriyoruz. Kariyerim boyunca çeşitli ödüllere layık görüldüm. Bu yıl ilki düzenlenen dize film festivalinde ödül almak beni ziyadesiyle onurlandırdı. Ödülü Türkiye’de ilk Sinematek’in kurucusu Onat Kutlar’ın ruhuna adıyorum. Umarım Bu Ödül Vesilesiyle Türkiye’de İlk Sinematek’in kurulduğu Gaziantep’te sinematek ruhu yeniden canlanır. Ödülümü ayrıca bu haber dolayısıyla üniversitem, fakültem ve öğrencilerime armağan ediyorum" diye konuştu.