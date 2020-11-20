HKÜ’nün kadın girişimcilerinden büyük başarı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın Akademisyenleri, TÜBİTAK’ın yenilikçi iş fikrine sahip girişimci adaylarına kendi işlerini kurmalarını teşvik ettiği “1512 Teknogirişim Sermayesi Programı” kapsamında geliştirdikleri projeleri ile 200 bin TL hibe desteği alarak büyük bir başarıya imza attılar.

Ar-Ge ve girişimcilik kültürünün gelişmesi ve yaygınlaştırılması için teknoloji odaklı çalışmaların önemli ölçüde desteklendiği HKÜ’de, eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanı sıra proje geliştiren akademisyenler, fikirlerini ürüne dönüştürdüler.

“Phobiar” Uygulaması Google Play Store ve App Store’da Yayınlandı

HKÜ Psikoloji Bölümü Arş. Gör. Saadet Yapan’ın “Özgül Fobilere Yönelik Artırılmış Gerçeklik Temelli Maruz Bırakma Uygulamalarının Geliştirilmesi” başlıklı projesi, Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazandı. Proje kapsamında kedi, köpek ve böcek fobilerine yönelik, ruh sağlığı profesyonelleri tarafından psikoterapi seanslarında kullanılabilecek Artırılmış Gerçeklik (AR) temelli maruz bırakma uygulamaları geliştiriliyor. Arş. Gör. Saadet Yapan, HKÜ Bilgisayar Mühendisliği ve Psikoloji bölümü öğretim elemanlarından oluşan proje ekibi ile geliştirdikleri AR temelli maruz bırakma uygulaması “PhobiAR” sayesinde, fobilerin geleneksel psikoterapisinde karşılaşılan sınırlılıklara önemli çözümler sunmayı hedefliyor. Bu kapsamda 2019 yılında başlayan projede şu ana kadar böcek, kedi ve köpek fobileri olanların terapilerini dijital ortama taşıyan uygulaması Google Play Store ve App Store’da yayınlandı. Uygulamanın test çalışmaları, fobileri olan gönüllülerin katılımları ile sürdürülüyor.

Salgın hastalıklara karşı tansiyon aleti manşonu kaplama makinesi

İnsandan insana temas yoluyla hızla bulaşan ve dünya çapında salgınlara neden olan viral hastalıklara (COVID-19 salgını, Domuz gribi, Kuş gribi, HIV, HCV gibi) karşı proje geliştiren HKÜ Hemşirelik Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Aynur Koyuncu ise “Tansiyon Aleti Manşonu Kaplama Makinesi” konulu iş fikri ile Teknogirişim Sermayesi Desteği almaya hak kazanarak büyük başarı elde etti. HKÜ Hemşirelik bölümü öğretim elemanlarından oluşan proje ekibi ile Dr. Öğr. Üyesi Aynur Koyuncu, geliştirmeye devam ettikleri bu projede hastaların güvenliğini hijyenik bir çözüm ile arttırmayı hedefliyor.