HKÜ’nün insansız kara aracı Teknofest’te finalde

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), TEKNOFEST 2022’ye yönelik olarak yaptığı hazırlık çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Tüm kategorilerde iddialı projeler üreten HKÜ, TEKNOFEST 2022 “Tarımsal İnsansız Kara Aracı” kategorisinde finallere yükselerek önemli bir derece daha elde etti.

HKÜ Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Operatörlüğü öğrencilerinden oluşan takımın tasarladığı araç Ordu’da gerçekleştirilecek olan finalde yarışmaya hak kazandı.

“Ülkemiz ve insanlık için faydalı projeler üretmek için çalışıyoruz”

Araç özellikleri ile ilgili açıklamalarda bulunan HKÜ Meslek Yüksekokulu İnsansız Hava Araçları Teknolojileri ve Operatörlüğü Öğretim Görevlisi ve takım danışmanı Öğretim Görevlisi Enes Özen, “TEKNOFEST’e en fazla başvuru yapan vakıf üniversitesi olarak, bu yıl en iddialı proje ve çalışmalarla üniversitemizi temsil ediyor, ülkemiz ve insanlık için faydalı projeleri hayata geçirmeye çalışıyoruz. Tarımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde de; 6X6 yürür sisteme, robotik kola, görüntüleme sistemlerine ve ilaçlama mekanizmasına sahip bir araç geliştirerek finale kaldık. Bu kategoride verilen hedefler; yarışma parkurunda hareket edebilme, engelleri aşma, eğimli arazide hareket edebilme kabiliyetine sahip etkin bir araç üretmekti ve bunu da başardık. Ayrıca ürettiğimiz bu araç, görüntüleme sistemi ile tespit edilen zararlı bitkiler üzerine ilaç uygulama kabiliyetine de sahip. Bu da sürdürülebilir tarım faaliyetleri için son derece faydalı ve gerekli bir fonksiyon. Projeye öğrencilerimiz çok emek verdi. Sıkı ve titiz çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.