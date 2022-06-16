HKÜ’lü öğrenciler "Şehrin ayakkabısını" tasarladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) tarafından "Şehrinin Ayakkabısını Sen Tasarla" sloganı ile düzenlenen ödüllü IDEATHON’da, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinden oluşan iki takım dereceye girmeyi başardı.

Gaziantep’ten ve farklı illerden 18 takımın katıldığı yarışmada; HKÜ İletişim Fakültesi’nden 2 takım yer aldı. Yarışmada HKÜ’lü öğrenciler, Gaziantep’e özgü geleneksel motifleri ve marka şehri yansıtan çizgileri tasarımlarına yansıtarak üçüncülük ve beşincilik ödüllerinin sahibi oldu. Dereceye girmeye başaran iki takım, GETHAM’dan mentörlük ve prototip desteği ile ayakkabı fuarında GETHAM standında stant açma fırsatı yakaladı.

Öğrencilerini elde ettiği başarılardan dolayı tebrik eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “HKÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerimizden oluşan iki farklı takım ‘Şehrinin Ayakkabısını Sen Tasarla’ yarışmasında şehrimiz kültürünü yansıtan tasarımları geliştirmeye çalıştılar. Dereceler aldılar. Üretim ve istihdama odaklanılan bir dönemde şehrimizde gerçekleştirilen bu yarışmayı düzenleyen ve katkı sunan kurumlar başta olmak üzere, yarışmada derece elde eden öğrencilerimizi kutluyorum. HKÜ olarak yeni fikirler, tasarımlar ve katma değerli ürünler geliştirmek için yapılan çalışmalara ve yarışmalara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.