banner589

banner528

banner549

banner586

banner547

Son Dakika
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Konut fiyatları Nisan ayında yüzde 127 arttı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
Merkez Bankası’nın toplam rezervleri azaldı
İstanbul Valiliği’nden
İstanbul Valiliği’nden "Sevinç İnönü" açıklaması
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor
Zincir marketlerde kurbanlık satışı başlıyor

HKÜ’lü öğrenciler "Şehrin ayakkabısını" tasarladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) tarafından "Şehrinin Ayakkabısını Sen Tasarla" sloganı ile düzenlenen ödüllü IDEATHON’da, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinden oluşan iki takım dereceye girmeyi başardı.

GAZİANTEP 16.06.2022, 15:01
HKÜ’lü öğrenciler "Şehrin ayakkabısını" tasarladı

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Gaziantep Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme Merkezi (GETHAM) tarafından "Şehrinin Ayakkabısını Sen Tasarla" sloganı ile düzenlenen ödüllü IDEATHON’da, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerinden oluşan iki takım dereceye girmeyi başardı.

Gaziantep’ten ve farklı illerden 18 takımın katıldığı yarışmada; HKÜ İletişim Fakültesi’nden 2 takım yer aldı. Yarışmada HKÜ’lü öğrenciler, Gaziantep’e özgü geleneksel motifleri ve marka şehri yansıtan çizgileri tasarımlarına yansıtarak üçüncülük ve beşincilik ödüllerinin sahibi oldu. Dereceye girmeye başaran iki takım, GETHAM’dan mentörlük ve prototip desteği ile ayakkabı fuarında GETHAM standında stant açma fırsatı yakaladı.

Öğrencilerini elde ettiği başarılardan dolayı tebrik eden HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “HKÜ İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Sinema ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencilerimizden oluşan iki farklı takım ‘Şehrinin Ayakkabısını Sen Tasarla’ yarışmasında şehrimiz kültürünü yansıtan tasarımları geliştirmeye çalıştılar. Dereceler aldılar. Üretim ve istihdama odaklanılan bir dönemde şehrimizde gerçekleştirilen bu yarışmayı düzenleyen ve katkı sunan kurumlar başta olmak üzere, yarışmada derece elde eden öğrencilerimizi kutluyorum. HKÜ olarak yeni fikirler, tasarımlar ve katma değerli ürünler geliştirmek için yapılan çalışmalara ve yarışmalara destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
27°
açık