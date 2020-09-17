HKÜ’den dört Takım TEKNOFEST 2020 finalinde yarışacak

Dünya’nın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2020’ye sayılı günler kala, Hasan Kalyoncu Üniversitesinden (HKÜ) dört takım finale kalmaya hak kazandı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3) Vakfı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde bu sene Gaziantep’te yapılacak ve ayakları yerden kesen festivale HKÜ, Akademik Paydaş olarak ev sahipliği yapacak. İki yıldır ziyaretçi rekorları kıran Türkiye’nin ilk Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’e, Türkiye’nin 81 İl’inden 20 bin 197 takım, 23 ayrı kategoride başvurdu. HKÜ’den 21 takımın başvuru yaptığı ve dört takımın finalde yarışmaya hak kazandığı festival, Bilim ve Mühendislik alanlarında yetişmiş insan kaynağını artırmayı hedefliyor. HKÜ takımlarının hazırlıklarını sürdürdükleri ve finallerde yarışacakları kategoriler: “Temalı Robot Yarışması”, “İnsansız Su Altı Robotu”, “İnsanlık Yararına Teknoloji” olacak.

“HKÜ teknoloji yönetimini önemsiyor”

TEKNOFEST’e HKÜ’den katılacak takımlara, teknoloji ve girişimcilik konusunda büyük destek verildiğini söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “HKÜ olarak öğrencilerimizin girişimcilik faaliyetlerini her zaman destekliyoruz. Girişimciliği, teknoloji ve mühendislikle buluşturarak Üniversitemiz kampüsünde bulunan Kalyoncu İnovasyon ve Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) ile girişimcilerimizin ve öğrencilerimizin sağlık, bilim, inovasyon ve artırılmış gerçeklikle ilgili çalışmalar yapmalarını sağlıyoruz. Bu çalışmaları yapan girişimcilerimiz ve öğrencilerimiz, insanlık yararına projeler geliştiriyorlar. Biz de bu projeleri destekleyerek girişimcilerimizin hibe almasını sağlıyoruz. TEKNOFEST 2020’ye katılacak takımların hazırladıkları projeler arasında artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi ile dezavantajlı çocukların rehabilitasyon süreçlerine katkı sağlayacak uygulama, Skolyoz hastalarının tedavilerini hızlandıracak cihaz, su altı robotu ile görevleri yerine getirecek otonom robotları yer alıyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak teknoloji yönetimini önemsiyoruz. Akademisyenlerimiz de projeler geliştirerek sosyal bilimler alanında, mühendislik alanında ve sağlık alanında çok ciddi çalışmalar yapıyor. İnanıyorum ki, TEKNOFEST 2020’de finalde yarışacak takımlarımız bizi çok iyi temsil edecekler. Tüm takımlara başarılar diliyorum” diye konuştu.