banner363

banner380

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İngiltere Başbakanı Johnson da kebap hayranı çıktı!
İngiltere Başbakanı Johnson da kebap hayranı çıktı!
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Özel Haber ve Dosyalar Ekovitrin Mart Sayısında...
Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni kriz
Boğaziçi Üniversitesi'nde yeni kriz
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı
Hamsinin yerini mezgit ve barbun aldı

HKÜ’de pandemi sürecinde beslenme konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Özel Eğitim Topluluğu, “Pandemi Sürecinde Nasıl Beslenelim” konulu ilk konferansını düzenledi.

GAZİANTEP 06.03.2021, 09:49
HKÜ’de pandemi sürecinde beslenme konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Özel Eğitim Topluluğu, “Pandemi Sürecinde Nasıl Beslenelim” konulu ilk konferansını düzenledi.

Zoom video konferans yöntemiyle çevrimiçi gerçekleştirilen konferansın açılış konuşmasını HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Kayhan, konferansın moderatörlüğünü ise HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Arş. Gör. Hilal Gengeç yaptı.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan HKÜ Sağlık Bilimler Fakültesi Beslenme ve Diyetetik Bölümü Arş. Gör. Buse Kıratlı’yı ve çalışma alanlarını katılımcılara tanıtan Nilay Kayhan, pandeminin tedavi gerektiren bir süreç olduğu için insanların iyi olma hallerinin toplumsal katılımda en büyük etken olduğunu söyledi. Konferansın önemine de değinen Kayhan, tüm katılımcılara ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kıratlı’dan beslenme tavsiyeleri

Beslenmenin tanımını yaparak sunumuna başlayan Arş. Gör. Buse Kıratlı, yeterli-dengeli beslenme ile sağlıklı beslenmenin ayrıntılarına değindi. Günümüzde sıklıkla görülen şişmanlık ve şişmanlığa bağlı kronik hastalıklar ile vitamin ve mineral yetersizliklerinin önlenmesi hem birey hem de toplum için önem taşımaktadır diyen Kıratlı, sağlıklı yaşam biçiminin, sağlıklı beslenme ile aktif bir yaşam için artırılmış fiziksel aktivite düzeyine dayalı olduğunun altını çizdi. Sağlıklı yaşam biçimi için dört temel besin grubundan da bahseden Buse Kıratlı, besinlerin içerdikleri besin öğelerine göre, Süt ve süt ürünleri grubu, et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu, ekmek ve tahıllar grubu, sebze ve meyve grubu olarak ayrıldığını dile getirdi.

“Hastalıklara karşı direnç kazandıran en önemli besin grubu”

Besin gruplarının detaylarını anlatan ve sağlık için hareket etmenin önemine değinen Kıratlı, “Yetişkin bireylerin 3 porsiyon, çocukların, gençlerin, gebe ve emzikli kadınlarla menopoz sonrası kadınların 2-4 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketmeleri gerekir. Et, yumurta, kuru baklagiller ve yağlı tohumlar grubu ise hastalıklara karşı direnç kazanılmasında rolü olan en önemli yiyecek grubudur. Bu gruptaki yiyecekler büyüme ve gelişmeyi sağlar. Hücre yenilemesi, doku onarımı ve görme işlevinde, kan yapımında, sinir sistemi, sindirim sistemi ve deri sağlığında görevi olan besin öğeleri en çok bu grupta bulunur. Sebze ve meyve grubu ise vitamin ve mineral açısından oldukça zengindir. Bu nedenle günde en az beş porsiyon meyve ve sebze tüketilmelidir. Değişik renklerdeki meyve ve sebzeler seçilmelidir. Ekmek ve tahıl grubu ise vücudun temel enerji kaynağıdır” dedi.

“Yağların ve şekerin enerji değeri yüksektir”

Besin gruplarından olan yağlar ve şekerin besin değerlerine vurgu yapan Kıratlı, “Yağlar, makro besin grubunun bir üyesi olup çeşitli yağ asitleri içerirler. Vücutta bulunan depo yağlar; organizmanın ısı dengesini sağlar, organlara destek olur, gerektiğinde enerjiye çevirir. Şeker ise sadece enerji verir. Protein, vitamin ve mineral içermez. Bu nedenle boş enerji kaynağıdır. Bu nedenle, yiyeceklerin doğal yapısında bulunan şeker dışında, üretim aşamasında eklenen şekerler ile çay şekeri olarak adlandırılan sakarozun toplam günlük alım miktarı, ihtiyaç duyulan günlük enerji miktarının yüzde 5-10’unu geçmemelidir” ifadelerini kullandı.

Pandemi sürecinde oluşan değişiklikler

Ürdün, İspanya, İtalya ve Amerika gibi ülkelerde pandemi sürecinde beslenme davranışlarının incelenmesinin sonuçlarını katılımcılarla paylaşan Buse Kıratlı, “Ürdün’de; Yüksek sosyo-ekonomik seviyede olan vatandaşlar daha sağlıklı bir beslenme davranışına sahipken, gelir düzeyi düşük bazı ailelerin bazı besinlere erişimleri zorlaşmıştır. Sigara tüketimi artmıştır. Ev yemekleri pişirme artış göstermekle beraber en çok tüketilen öğünün öğle arası olduğu saptanmıştır. Bireylerin iştah düzeyi artmıştır. Fiziksel aktivite azalmıştır. Karantinaya bağlı strese bağımlı olarak yemek dürtüsü artmıştır. Böylece ağırlık artışı da gözlenmiştir. İspanya’da; sebze ve meyve tüketimi artmakla beraber şekerli ve gazlı içecekler ile çok yağlı ve tuzlu yiyeceklerin tüketiminde artış gözlemlenmiştir. İtalya’da ise özellikle ekmek, makarna, pirinç, sebze ve meyve, süt ve süt ürünleri ile şekerli yiyeceklerin tüketiminde artış vardır. Deniz ürünleri tüketimi ise azalmıştır. Amerika’da paketli gıdaların ve atıştırmalık ürünlerin tüketiminin artmasıyla beraber, TV izleme, bilgisayar ve telefonda zaman geçirme aktivitelerinde de artış gözlemlenmektedir” şeklinde konuştu.

“Dünya Sağlık Örgütü’nün önerileri”

Pandemi sürecinde nasıl beslenmeli sorusunu yanıtlayan Kıratlı, “Tüm tahıl ürünleri, taze sebze-meyve, hayvansal kaynaklı et, süt ve süt ürünleri tüketimini artırın, atıştırmalık olarak meyveler ve tuzsuz kuruyemişleri tercih edin, tuz tüketimini azaltın, hayvansal yağların yerine zeytinyağı ve mısır yağını tercih edin, kırmızı et yerine tavuk ve balık tüketimine yönelin. Şekerli ve gazlı içecekleri azaltın. Günlük su tüketimini dengede tutun. Alkol tüketiminden kaçının. Bebeklere ilk 6 ay anne sütü ile besleyin” diye konuştu.

Pandemi sürecinde beslenme ile ilgili konunun tüm detayları ile ele alındığı konferans, soru-cevap kısmının ardından sona erdi.
Yorumlar (0)
banner422
13°
hafif yağmur
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 27 57
2. Beşiktaş 26 57
3. Fenerbahçe 27 55
4. Trabzonspor 27 51
5. Hatayspor 27 46
6. Alanyaspor 27 43
7. Gaziantep FK 27 43
8. Karagümrük 27 41
9. Göztepe 27 36
10. Antalyaspor 27 35
11. Sivasspor 26 33
12. Konyaspor 26 32
13. Malatyaspor 27 31
14. Kasımpaşa 27 29
15. Kayserispor 26 28
16. Rizespor 27 28
17. Başakşehir 27 26
18. Erzurumspor 27 26
19. Ankaragücü 26 23
20. Denizlispor 26 21
21. Gençlerbirliği 26 21
Takımlar O P
1. Giresunspor 24 53
2. Samsunspor 24 50
3. İstanbulspor 25 47
4. Altınordu 24 44
5. Adana Demirspor 24 42
6. Altay 24 41
7. Tuzlaspor 24 41
8. Ankara Keçiörengücü 25 40
9. Bursaspor 24 34
10. Bandırmaspor 24 31
11. Ümraniye 24 31
12. Adanaspor 24 26
13. Boluspor 24 26
14. Menemenspor 24 26
15. Balıkesirspor 24 25
16. Akhisar Bld.Spor 24 19
17. Ankaraspor 24 15
18. Eskişehirspor 24 7
Takımlar O P
1. Man City 27 65
2. M. United 27 51
3. Leicester City 27 50
4. Chelsea 27 47
5. Everton 26 46
6. West Ham 26 45
7. Liverpool 27 43
8. Tottenham 26 42
9. Aston Villa 25 39
10. Arsenal 26 37
11. Leeds United 26 35
12. Wolverhampton 27 34
13. Crystal Palace 27 34
14. Southampton 26 30
15. Burnley 27 29
16. Brighton 26 26
17. Newcastle 26 26
18. Fulham 27 23
19. West Bromwich 27 17
20. Sheffield United 27 14
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 24 58
2. Barcelona 25 53
3. Real Madrid 25 53
4. Sevilla 24 48
5. Real Sociedad 25 42
6. Real Betis 25 39
7. Villarreal 26 37
8. Granada 25 33
9. Levante 25 32
10. Athletic Bilbao 24 30
11. Valencia 26 30
12. Celta de Vigo 25 30
13. Osasuna 25 28
14. Getafe 25 27
15. Cádiz 25 25
16. Eibar 25 22
17. Real Valladolid 25 22
18. Deportivo Alaves 25 22
19. Elche 24 21
20. Huesca 25 20