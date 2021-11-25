HKÜ’de “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" paneli düzenlendi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Kadın ve Aile Uygulama ve Araştırma Merkezi (KADMER) tarafından, “25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” kapsamında düzenlenen panel, HKÜ Hukuk Fakültesi Amfisi’nde gerçekleştirildi.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği programda konuşan HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, ikincisi gerçekleştirilen etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek, bu etkinliklerin kamuoyunun farkındalığını artırırken toplumun aydınlanmasını da sağlayarak büyük fayda sağladığını söyledi. Panelde Dr. Öğretim Üyesi Ali Tanju Sarıgül ’Kadına Yönelik Yeni Bir Suç: Israrlı Takip’, Dr. Öğretim Üyesi Gökçen Aydın ’Dünya’da ve Türkiye’de Kadın’, Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Kurtoğlu ’Türk Kültüründe Kadın’ ve Prof. Dr. Yaşar Özbay ’Kadın Olmak Zor Zanaat: Kadın ve Yılmazlık’ konularını ele alırken, moderatörlüğü Dr. Öğretim Üyesi Eda Dineri üstlendi.

Panelin sonunda HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola panelistlere çiçek takdim etti.