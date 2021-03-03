HKÜ’de hukuk konuşuldu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Dr. Öğretim Üyesi Veysel Görücü, Hukuk Öğrenci Topluluğunun düzenlediği video konferansta, iyi bir hukukçu olmanın altın kurallarını anlatarak, Hukuk Fakültesi Öğrencilerinin merak ettiği soruları cevapladı.

Yoğun ilgi ve katılımın gözlemlendiği etkinlik yayınına katılan Dr. Veysel Görücü, HKÜ Hukuk Öğrenci Topluluğu’nun gerçekleştirdiği çevrimiçi seminerde, nitelikli ve iyi bir hukukçu olmanın temel kurallarını anlattı.

“Kelimelerin karşı tarafta ne düşündürdüğünü bilmelisiniz”

Hukukçuların özellikle sade ve öz bir dil kullanmasının gerekliliğini vurgulayan Dr. Öğretim Üyesi Veysel Görücü, “İyi yetişmiş, kendini mesleğine adamış iyi hukukçuların bulunduğu bir ülkede, hukuk sistemi tam mükemmeliyet içerisinde olmasa dahi, hukuk sisteminin eksiklerini kapatacak olan yine iyi hukukçulardır. İyi hukukçuların yetişmesi ülkemiz açısından çok önemli. İyi hukukçular olmadığı sürece adaletin tecelli etmesi mümkün olmuyor. Özellikle Türkçeyi doğru kullanmak çok önemli, hem dilekçelerinizde hem kararlarınızda kendinizi ifade edemezseniz uygulamalarınızı tam olarak yapamazsınız. Söylediğiniz kelimelerin karşı tarafta ne düşündürdüğünü de bilmelisiniz. Sadece hukuk kitapları değil farklı tarzda kitaplar da okumalısınız. İnsanları doğru dinleyip kararlarınızı doğru anlatabilirseniz başarınız artacaktır. Uzmanlaşmanız çok önemli. İnsanlara daha faydalı olabileceğiniz hukuk alanlarını seçmeniz sizleri daha iyi yerlere taşıyacaktır. Önemli olan sizlerin nitelikli ve iyi hukukçu olması” diye konuştu.