HKÜ’de Fakülteler arası münazara turnuvası düzenledi

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) Stratejik Düşünce ve Münazara Topluluğu, Covıd-19 sürecinde okulların kapanmasının ve eğitime ara verilmesinin getirdiği olumlu ve olumsuz yanları konu edinen “Fakülteler Arası Münazara Turnuvası” gerçekleştirdi.

Farklı fakülte ve bölümlerden yoğun katılım ile gerçekleşen turnuvanın açılış konuşmalarını HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu yaptı.

Öğrenci topluluklarının organize ettiği etkinliklerin çok değerli olduğunu ifade eden Hacıfazlıoğlu, “Hangi fakültede veya branşta olursanız olun sizleri yaşama hazırlayan, düşüncelerinizi, fikirlerinizi, görüşlerinizi bilimsel temellere dayalı olarak paylaşmanızı sağlayan çok önemli bir etkinlik gerçekleştiriliyor. En güzel tarafı da argümanlarınızı bir noktaya dayandırırken takım çalışmasını öğreniyor, iş birliği içerisinde birbirinizden bir şeyler öğrenme fırsatınız oluyor. Öğrencilerimizin liderlik becerileri de oldukça önemli. Etkinliğimizin sonuçlarını heyecanla bekliyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” dedi.

Türkiye’de “Hibrit” eğitim modelini başarılı bir şekilde yürüten üniversitelerden biri olan ve kampüsün tüm imkanlarını seferber ederek öğrencilerine yüz yüze eğitim imkanı sunan HKÜ’nün, öğrenci topluluğu tarafından düzenlenen “Fakülteler Arası Münazara Turnuvasında, hangi eğitim sistemi daha faydalı sorusuna yanıt arandı. Takımların, üçer dakikalık konuşma süresi boyunca tezlerini savunduğu turnuva sonunda, uzaktan eğitimin faydalı olduğu tezini savunan takım 58,41 puan alırken, yüz yüze eğitim modelinin faydalı olduğu tezi savunan takım 60,37 puan alarak günün kazananı oldu. Bu durumda kazanan grup yüz yüze eğitimi savunan grup oldu.

Jüri Üyeliğini, HKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Nilay Kayhan, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölüm Arş. Gör. Ahmet Ayaz ve İletişim Fakültesi Arş. Gör. Büşra Eren Karalar’ın yaptı.