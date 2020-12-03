HKÜ’de dijital çağ ve ebeveynlerin denge hikayeleri anlatıldı

Bu yıl çevrimiçi olarak gerçekleştirilen “4’üncü Uluslararası Kadın ve Adalet Zirvesi’ne”, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) adına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu katılarak, dijital çağda ebeveynlerin denge hikayelerini anlattı.

“Dijital Çağda İnsan Kalmak” ana teması ile düzenlenen ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile dünyaca ünlü yazarlar, psikologlar, akademisyenler, araştırmacılar, aktivistler ve gazetecilerin katıldığı Zirvede, dijitalleşmesin insan hayatındaki etkileri tartışıldı.

“Ebeveynler, çocuklarını sürekli olarak gözlemlemeli”

HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Özge Hacıfazlıoğlu, konuşmacı olarak katıldığı zirvede, “Dijital Çağda Ebeveynlerin Denge Hikayeleri” konusunu anlattı. Sunumunda; HKÜ Eğitim Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve İletişim Fakültesi iş birliği ile yürütülen TÜBİTAK 1001-120K232 “Travmadan Yılmazlığa: Covid 19 Sürecinde Hemşire Ebeveynlerin Hastane ve Aile Yaşamında Denge Arayışları” projesinin bulgularına yer veren Hacıfazlıoğlu, hemşire anne babaların denge ve yılmazlık hikayelerinden kesitler aktardı. Ülkemizde geliştirilecek olan politikalara katkı sunan ve bu yönüyle tüm dünyaya örnek olacak bu çalışmanın önemine değinen Hacıfazlıoğlu, ebeveynlerin pandemide tanımlanan denge modellerinden bahsederek, “Pandemi sürecinde bir taraftan koptuk, bir taraftan da ailemizle beraber olmanın değerini tekrardan anladık. Yeni normalleşmede anne ve baba olarak çocuğumuzla beraber paylaşmanın mutluluğunu yaşadık. Bu süreç, bizim daha güçlü olmamızı sağlayacak bir süreç. Yılmazlık becerilerimizi geliştirdiğimiz bu süreç beraberinde denge arayışına da getirmeye başlıyor. Bu arayışta biz ezberi bozarak, denge ile beraber yılmazlık becerilerini geliştirmeye çalıştık. Bizim ebeveynler olarak sürekli çocuklarımızı gözlemlememiz lazım. İster dijital olsun ister yüz yüze. Sadece fiziksel olarak değil psikolojik olarak da çocuğumuza ayna tutabilmemiz gerekli. Bu zorluklar bizi güçlendiriyor” diye konuştu.

Üç gün boyunca süren ve dijital dünyanın topluma, aileye gündelik yaşama, manevi değerlere etkisinin masaya yatırıldığı Zirvede otuz konuşmacı yer aldı.