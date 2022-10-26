HKÜ’de Cumhuriyet sempozyumu

Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde, (HKÜ) “99. Yılında Cumhuriyetimiz Hukuk, Tarih ve Dış Siyaset Sempozyumu” düzenlendi.

Tarihsel, siyasi meydana gelen olaylar ile hukuki anlamda süreçlerin değerlendirildiği sempozyumun moderatörlüğünü HKÜ İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Aslan yaptı. Rektör Prof. Dr. Türkay Dereli ile rektör yardımcıları, akademisyenler ve öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği sempozyumda, HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozkurt ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Murat Karataş konuşmacı olarak yer aldı.

’’Cumhuriyetimizin 99. yılını kutlamak guru verici’’

Sempozyum hakkında bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Murat Aslan, “Cumhuriyetimizin 99. Yılı’nı kutlamak gerçekten gurur verici ve büyük bir başarıdır. Bu yıldönümleri; geçmişe bakmak, muhasebe yapmak ve nereden nereye geldiğimizi görmek için önemli fırsatlar sunar. Bölgenin önemli bir düşünce merkezi Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak bu yıldönümüne yönelik bir fikir turu yapmak istedik. Cumhuriyetimizin 99. Yılı’nda yaşanan olayların seyrini ve şeklini değerlendirmek üzere bu sempozyumda bir araya geldik” dedi.

’’Cumhuriyeti ilan eden ilk 30 ülkeden biriyiz’’

Sempozyuma çevrimiçi olarak katılarak Cumhuriyet tarihinin incelenmesi ile ilgili önemli bilgiler aktaran Öğretim Üyesi Murat Karataş, “Bu hafta Cumhuriyetimizin 99. Yılını kutluyoruz. 29 Ekim 1923’te Cumhuriyetin ilanı, meclis hükümetinden parlamenter sürecine geçiş dönemiydi. Cumhuriyet hem Osmanlı Devleti’nin hem de Milli Mücadele’nin mirası olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin bu güne kadar geçirdiği seçim sistemleri ile halkın yönetimde söz sahibi olması anlamına geliyor. Son olarak Cumhuriyeti ilan eden ilk 30 ülkeden biri olduğumuzu belirterek, Cumhuriyetimizin 99. Yılını Çanakkale’den tekrar kutluyorum” diye konuştu.

’’Türkiye Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyettir’’

Anayasaların tarihsel sürecini anlatan HKÜ Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enver Bozkurt ise, “23 Nisan 1920 itibari ile TBMM’nin açıldığını hepimiz biliyoruz. Bu tarihten sonra 1876 Anayasası yürürlükten kaldırılmadan, 1921 yılında 23 maddelik bir Anayasa oluşturulmuştur. 29 Ekim 1923 tarihinde 364 sayılı kanunla çok önemli bir değişiklik yapıldı. 1.‘inci madde hükmü açıkça ‘Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin hükümet şekli Cumhuriyet’tir’ diyor. Bu hafta 99. yılını kutladığımız cumhuriyet, hükümet şekli olarak o tarihte getirilmiştir” ifadelerini kullandı.