HKÜ, üniversite hayali kuran liseli öğrencilerin ilgi odağı

2022 yılı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecinin başlaması ile birlikte, üniversiteye hazırlanan liseli gençlerin doğru tercihler yapmak için üniversite ekosistemini, fakülteleri ve bölümleri tanıma faaliyetleri hız kazanıyor ve bu süreçte Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) modern kampüsü ve çağdaş eğitim-öğretim ve araştırma anlayışı ile gençlerin ilgi odağı oluyor.

Özel Suat Albayram Anadolu Lisesi’nde okuyan ve üniversite hayali kuran öğrenciler, 18-19 Haziran tarihlerinde yapılacak olan YKS öncesi Hasan Kalyoncu Üniversitesi amfilerinde deneme sınavına girdi. Sınavı sonrasında HKÜ Kampüsünü gezen öğrenciler, bölümleri yerinde görüp, alanında uzman akademisyenlerden bilgi aldı.

“Yeni değil tecrübeli mezunlar veriyoruz”

Yapılan kampüs turunun ardından Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin akademik programları, eğitim olanakları, yurtdışı eğitim işbirlikleri, burs seçenekleri ve kampüs imkanları hakkında öğrencilere bilgiler verildi. Üniversite sınavına girecek tüm adaylara başarılar dileyen HKÜ Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. İbrahim Halil Güzelbey, “Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin açıklamış olduğu rakamlara göre üniversitemizin mezunları en hızlı istihdam edilen ilk on üniversite arasında yer alıyor. Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST’e geçen yıl rekor sayıda başvuruda bulunarak vakıf üniversiteleri arasında birinci sırada yer aldık. Üniversitemiz, dünya üniversitelerini çevreye duyarlılık, enerji, atık, ulaşım yönetimi ve sürdürülebilirlik alanlarında değerlendiren GreenMetric En Çevreci Üniversiteler Sıralamasında Türkiye’deki Vakıf Üniversiteleri arasında üçüncü sırada yer alarak büyük bir başarıya imza attı. Bu yıl doluluk oranımız yüzde yüze yaklaştı. Bursluluk oranlarımız da çok yüksek. Sınava girecek Gaziantep’teki tüm aday öğrencilerimizin üniversitemizi ziyaret etmelerini ve özellikle tercih etmek istedikleri bölümlerdeki akademisyenlerimizden bilgi almalarını tavsiye ediyorum. Makine Mühendisliği Bölümümüzü tercih edecek olursanız, şunu belirtmek isterim ki, dört yıllık öğrenim hayatınız boyunca ilk yıl temel eğitimlerinizi alacaksınız. Kalan üç yıl boyunca da derslerinizin önemli bir kısmında projeler yapacağız. Dolayısıyla üniversitemizden mezun olduğunuzda yeni bir mezun olarak değil, üç yıllık tecrübeli makine mühendisi olarak mezun olacaksınız” dedi.