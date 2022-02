HKÜ Uluslararası Öğrencilerin teknolojik çalışmalarına destek oluyor

Avrupa’nın çeşitli ülkelerinden gelerek, Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğrencileri ile birlikte, girişimcilik başta olmak üzere birçok alamda ortak faaliyetler yürüten Avrupa Dayanışma Projesi (ESC) kapsamındaki gönüllü gençler, bu yıl Samsun’da yapılacak TEKNOFEST yarışmalarının “Eğitim Teknolojileri ve İnsanlık Yararına Teknolojiler” kategorilerinde Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi’nde geliştirdikleri 3 projeyle yer alacaklar.

"Reaching Young Entrepreneurs in Gaziantep" isimli Avrupa Dayanışma Projesi kapsamında İtalya, Rusya, Gürcistan ve Ukrayna’dan HKÜ’ye gelen 10 öğrenci, iki ay boyunca farklı öğrenci toplulukları ile bir araya gelerek, yürüttükleri projeler ile tüm Avrupa Birliği ülkelerinde geçerliliği bulunan Youthpass sertifikası almaya hak kazandı. Öğrencilerden Medea Abramishvili "Adventure of The Ball/Topun Macerası", Semtin Fast ise "Instagram: Bazarfilters ve Intelligent Valve System/ Akıllı Valf Sistemi" projeleri ile 30 Ağustos - 4 Eylül 2022 tarihleri arasında Karadeniz’de gerçekleşecek olan TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali’de HKÜ’nün TEKNOFEST takımları arasında yer alacaklar.

Yaptıkları çalışmaları sergileyen ve sunum yapan 10 misafir öğrenciye HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola tarafından Youthpass sertifikaları verildi.