HKÜ tercih ve tanıtım günleri başladı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), üniversite adaylarına tercihlerinde destek olmak amacıyla tüm akademik kadrosu ve uzman tercih danışmanlarıyla ‘’Tercih ve Tanıtım Günleri’’ düzenliyor.

YKS-AYT ve TYT 2021 sınavlarına giren öğrencilerin sınav sonuçlarının açıklanmasıyla başlayan tercih döneminde, öğrenciler ve ailelere HKÜ akademisyenleri ve uzman tercih danışmanları tarafından tercih danışmanlığı hizmeti veriliyor. Pandemi nedeniyle gerekli sağlık tedbirleri alınarak yapılan tercih ve tanıtım günleri için 3500 kişilik kapasiteye sahip HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezi steril hale getirildi. Üniversite adaylarının daha doğru adım atmalarını sağlamak ve bilinçli bir şekilde yönlendirmek amacıyla düzenlenecek ‘Tercih ve Tanıtım Günleri” ile üniversite adaylarına önemli bir fırsat doğuyor.

“Online tanıtım” ile adaylara uzaktan destek

Pandemi sürecinde uyguladığı “HİBRİT Eğitim Modeli” ile yüz yüze eğitimden ödün vermeyen nadir üniversitelerden biri olan ve Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisinin açıklamış olduğu rakamlara göre mezunları en hızlı iş bulan ilk 20 üniversite içerisinde yer alan HKÜ, koronavirüsten dolayı uzaktan destek almak isteyen öğrencilere de online (çevrimiçi) tanıtım üzerinden destek verecek. Üniversitenin (aday.hku.edu.tr) bağlantısı üzerinden gerçekleştirilecek çevrimiçi tanıtımda, HKÜ akademisyenleri ve uzman tercih danışmanları, sistem üzerinden aday öğrencilere tercihlerinde ışık tutacak.

“Yeteneğinizi ve ilginizi kariyere dönüştürün”

Tercih ve tanıtım günlerinin aday öğrencinin yeteneğine ve ilgisine yönelik tercih yapma konusunda önemli olduğunu vurgulayan HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Üniversite adayları, kariyerlerine yön verme adımı olan sınav maratonunu tamamladı. Bu önemli adımı tamamlayan adaylar, kendi yetenekleri ve ilgi alanlarına göre tercihlerini yapabilecekler. Bunları yaparken bizim önerimiz; bu işe ciddi emek veren uzman tercih danışmanları ve akademisyenlerden bilgi alınması. Doğru tercihi yapmak için bu kişilerle görüşülmesi önemli. Bu yüzden tercihinizi yapmadan önce muhakkak bir uzmana danışın. Yeteneğinizi ve ilginizi kariyere dönüştürün. Biz de sizler için tercih ve tanıtım döneminde HKÜ Gösteri ve Sanat Merkezinde tüm ekibimizle hazır bulunacağız. Sizleri yarınlara hazırlamak, ülkenin menfaatlerini göz önünde bulundurarak faydalı nesiller yetiştirmek her zaman öncelikli görevimiz olmuştur. Sağlıklı bir tercih için Hasan Kalyoncu Üniversitesini tercih edebilirsiniz. Tüm üniversite adayların tercihlerinde başarılar diler, en iyi yerlerde olmalarını temenni ederim” diye konuştu.