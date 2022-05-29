HKÜ, TEKNOFEST Azerbaycan’a katıldı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), “Bir Millet, İki Devlet, Tek Festival” parolasıyla bu yıl yurt dışında ilk defa Azerbaycan’da düzenlenen ve Türkiye’den 19 üniversitenin katıldığı Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST’te stant açarak yerini aldı.

Türkiye Teknoloji Takımı (T3 Vakfı), Azerbaycan Dijital Gelişim ve Ulaştırma Bakanlığı ile Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürütücülüğünde ülkenin önemli kurum ve firmalarının destekleriyle Bakü Crystal Hall ve Deniz Kenarı Bulvarı Milli Park’ta düzenlenen festivale HKÜ, birçok projesinin sergilendiği stantla katıldı. Festivalde HKÜ’nün teknolojilerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, Mühendislik Fakültesi Araştırma Görevlisi Hasan Mithat Delibaş ile Hasan Kalyoncu Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (KALİTTO) Proje Uzmanları Nusret Işıl ve Turgut Songur’dan oluşan ekip ziyaretçilere tanıttı.

Festival boyunca HKÜ standına TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam’ın yanı sıra Azerbaycanlı akademisyenler ve öğrenciler tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Festivalin son gününde yarışmalarda birinci olan takımlar, ödüllerini Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.