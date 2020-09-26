HKÜ Selçuk Bayraktar’ı ağırladı

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST’in resmi akademik paydaşı Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’ı, kampüste ağırladı.

Teknoloji tutkunlarını Gaziantep’te buluşturan TEKNOFEST 2020 için Gaziantep’e gelen Selçuk Bayraktar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz, Bilişim Vadisi Genel Müdürü Ahmet Serdar İbrahimcioğlu ve beraberindeki heyet; inovatif eğitim/öğretim modeli, Üniversite-Sanayi iş birliği ve öğrenci odaklı çalışmaları ile dikkatleri çeken bölgenin ilk vakıf üniversitesi HKÜ’yü ziyaret etti. HKÜ Mütevelli Heyeti Başkan Vekili Haluk Kalyoncu ve HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Derelinin eşlik ettiği ziyarette Bayraktar ve beraberindeki heyet, fikirlerin ürüne dönüştüğü ve üstün teknolojinin en iyi uygulandığı HKÜ’nün Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezini gezerek detaylı bilgiler aldı.

HKÜ’de gündem TEKNOFEST

Dünyanın en hızlı araçlarının yarıştığı millî teknoloji hamlesi sloganıyla, çocuklarda ve gençlerde havacılık, uzay ve teknoloji konularına ilgi uyandırmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla yapılan TEKNOFEST’te finale kalarak çalışmalarını sürdüren HKÜ Teknoloji takımlarının projelerini inceleyen heyet, takım üyeleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi. Kalyon Garaj Girişimcilik ve Prototipleme Merkezinin desteğiyle TÜBİTAK projelerini kazanan girişimci öğrencilerin de projelerini dinleyen heyet, girişimcilere başarılar diledi. T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, bu yıl finale kalamayan su altı robotu projesinin sahibi girişimci öğrencilere gelecek yıl düzenlenecek olan TEKNOFEST için çalışmalarını sürdürmeleri tavsiyesinde bulundu.

Kalyon garaj prototipleme merkezi

Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi HKÜ bünyesindeki araştırmacı ve girişimciler ile KOBİ’lere mekanik ve dijital prototipleme cihazları ile fikirlerini tasarıma, tasarımlarını fiziksel ürünlere dönüştürme imkanı sağlar. İpekyolu Kalkınma Ajansı desteği ile hayata geçirilen merkez, paydaşlarına Tersine Mühendislik Atölyesi, Mekanik Atölye ve Elektronik Laboratuvarı ile prototipleme imkânı sunar.