HKÜ Radyo “Lındberghlerin Uçuşu’nu” dinleyici ile buluşturuyor

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) İletişim Fakültesi Öğrencileri, okyanusun ilk defa uçakla geçilişini anlatan, Bertolt Brecht’in kaleme aldığı; "Lindberghlerin Uçuşu" adlı radyo oyununu, çok yakında HKÜ Radyo 106.8’de dinleyici ile buluşturacak.

Yayın hayatına başladığı günden bu yana, birçok alanda dinleyicilerine zengin içerikli programlar sunan HKÜ Radyo, bu kez de “Radyo Oyunu” ile dinleyicisinin karşısına çıkacak. Radyo oyununun proje danışmanlığını HKÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Telek üstlenirken, İletişim Fakültesi öğrencilerinden Engincan Paksoy oyunu yönetecek.

İletişim Fakültesi’nin özellikle son yıllarda birçok yenilikçi proje gerçekleştirdiğini ve HKÜ Radyo’ya önemli katkılar sağladığını söyleyen HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, tüm ekibi radyo oyununa desteklerinden dolayı tebrik etti.

“Uzun yıllar hatırlanacak güzel bir projeye imza atıyoruz”

Programı bir an önce dinleyici ile buluşturmak istediklerini ifade eden HKÜ İletişim Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Deniz Telek, “Uzun yıllar evvel Bertolt Brecht’in yazmış olduğu ‘Lindberghlerin Uçuşu’ adlı radyo öğreti oyununu sahneye uyarlamak istemiştim. Fakat o zamanki koşullar sebebiyle bu gerçekleşmedi. Bugün bu hayali HKÜ’deki öğrencilerimle gerçekleştirdik. Ayrıca oyunun orjinalinde olduğu gibi bir radyo oyunu biçiminde üretilmiş olması beni çok mutlu etti. Başta oyunun yönetmeni Engincan Paksoy olmak üzere bütün ekibi tebrik ederim. Uzun yıllar hatırlanacak güzel bir işe imza attılar. Okyanusun ilk defa uçakla geçilişini anlatan bu güzel oyunu umarım değerli dinleyenlerimiz de beğenirler” diye konuştu.

“Lındberghlerin Uçuşu” çok yakında HKÜ Radyo’da

HKÜ İletişim Fakültesi akademisyenleri ve öğrencilerinden oluşan oyunun proje danışmanlığını Deniz Telek, yönetmenliğini Engincan Paksoy, ses düzenleme ve miksajını Rüveyda Ebrar Taşçı, oyunculuklarını Umut Can Kütük, Engincan Paksoy, Rüveyda Ebrar Taşçı, Fatma Ahsen Yiğit, Şura Özkılınç, Ufuk Gürbüzdal, Uğur Karalar, ve Göksu Başarıcı, afiş tasarımını ise Melih Saner Küldöken üstlendi.