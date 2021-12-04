HKÜ Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü engelli hizmetlerinin kapsamının genişletilmesi için çalışıyor

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB), Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) ve Türk Kızılayı iş birliğinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla “Farkındalık Programı” gerçekleştirildi.

Bu yıl “Covid-19 gölgesinde özel gereksinimli bireylerin, eğitimlerin, sunulan hizmetlerin süreklilik ve erişilebilirliği konusunda desteklenmesi” temasıyla düzenlenen etkinlikler kapsamında, HKÜ Kampüsünde de mor balon bırakıldı.

Farkındalık Programı, ‘Glutensiz Bir Başka Kafe’ özel çalışanlarının işaret dili eşliğinde İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Oğuzeli Engelsiz Yaşam Merkezi Mehteran Takımı’nın sergilediği gösteri ile şenlenen etkinlik, görme engelli Bayram Şifkan’ın org eşliğinde gerçekleştirdiği müzik dinletisi ile devam etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Protokol Binası önünde yapılan programa; Gaziantep Vali Yardımcısı Mutlu Almalı, GBB Başkan Vekili Mehmet Berk, Sağlık Hizmetleri ve Engelliler Daire Başkanı Dr. Serdar Tolay, HKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Lütfi Yola, HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Özel Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Latife Özaydın ve öğrencileri, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Yıldırım ile engelli bireyler ve çok sayıda basın mensubu katıldı.

“Hedefimiz, tüm hizmetlerin engelli bireyleri ve ailelerini kapsayacak şekilde sürdürülmesi”

Etkinlikte açılış konuşması yapan ve 3 Aralık tarihinin önemini anlatan HKÜ Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Bölümü Öğretim Üyesi ve Özel Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Doç. Dr. Latife Özaydın, “Bu özel günde bir arada olmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşıyoruz. Yapılan bütün hizmetlerin, engelli bireyleri ve ailelerini kapsayacak şekilde sürdürülmesi hepimizin hedefi olmalıdır. Bu anlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

“Mor umuttur”

Etkinlik daha sonra Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nde devam etti. Gaziantep şehir turundan sonra otobüsle kampüse gelen öğrenciler, HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli ile birlikte “Mor Umuttur” sloganı eşliğinde gökyüzüne mor balonlar bıraktı.