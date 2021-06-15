Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ) öğretim elemanları, Mardin’de Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Öğretmenleri ile buluşarak; “Zor Zamanlarda Mesleğinizden Güç Almak” konulu bir seminer düzenledi.

Mardin’de, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak düzenlenen seminere konuşmacı olarak HKÜ Psikoloji Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç katıldı. HKÜ İngilizce Öğretmenliği Bölümü Başkanı Prof. Dr. Feyza Doyran da seminere katılan öğretmenlerin sorularını yanıtladı. Mardin İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün işbirliğiyle düzenlenen seminere öğretmenler yoğun ilgi gösterdi.

"Meslek hayatında sorumluluk almak gerekir"

Seminerde öğretmenlere hitap eden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Dinç, “Uzun bir zamandan sonra ilk kez bir aradayız. Zor zamanlardan geçiyoruz. Bu son zamanlarda dünya olarak çok farklı bir dönem ile karşılaştık. Ama şu önemli ki, eğer yaptığımız işi, mesleğimizi seviyorsak çevremize de o kadar yararlı olacağız. Mesleğimizi ne kadar sevdiğimizi devamlı sorgulamamız gerekir. Meslek hayatımızda sorumluluk almak çok önemlidir. Ne kadar sorumluluk alırsak özellikle bu zamanlarda, kendimize ve çevremize o kadar verimli olacağız. Yorulmadan, fedakarlık almadan başkaları için çabalamadan da verimli ve başarılı olamayız” dedi.

“Çok şeyi az yapıyoruz"

“Bizim bazı sorunlarımız var bunları anlatmak istiyorum” diyen Dinç, konuşmasında, “Bunlardan ilki, çok şeyi az bilmemiz. Evet çok şey biliyoruz ama bir çok konudan yüzeysel haberimiz var. Ama bunun yerine az şeyi çok bilsek, bu çok daha verimli olacaktır. Bir diğer konu, çok şeyi az yapıyoruz. Birçok noktada az yapacağımıza, az konuda çok bilgili olsak daha verimli oluruz. Diğer konu çok şey yapıyoruz ama az yapıyoruz. Çok konuda bir şeyler yapacağımıza, az konuda, ya da bir kaç işte uzmanlaşsak bizler için bu daha iyi olur. Son olarak çok şey istiyoruz ama her şeyi az istiyoruz. Az şeyi çok istesek aslında ona ulaşmamız da kolay olur ve bu bizim içinde çok iyi olur” ifadelerini kullandı.

“Hikayelerimiz bizi şekillendirecek"

“Kendinize ait bir hikayeniz olmalı, olmazsa yoksun bir hayat yaşarsınız” diyen Dinç, “Yaşarken bir yolculuk içindeyiz. Ne yaşıyor ne yapıyoruz bu çok önemlidir. Bizi biz yapan şeyleri anlatmak isteriz. Eğer bir hikayemiz yoksa bunu kaldıramayız. Hikayelerimiz bizi şekillendirecektir. İşimiz hikayemizin en önemli parçalarından biri. Gittiğimiz yerlerde işimiz ve ünvanlarımızla anılıyoruz. Bu nedenle işimiz hikayemizi yansıtmada önemli rol oynar. Hikayemiz etkili olan işimizde başarılı olmak, bizim elimizdedir. Eğer işimizi severek yapıyor ve emek sarf ediyorsak, hikayemiz güzel olacaktır ve hikayemizi göğsümüzü gererek anlatmamıza imkan sağlayacaktır” diye ekledi.

“Başarılı hayat hikayeleri yazalım"

Başarı ile ilgili açıklamalar da yapan Dinç, “Başarı ögesinden de bahsetmek istiyorum. Peki, başarı için ne lazım? Bunları sıralayacak olursak, kişisel tarihimiz, aile tarihimiz, toplumsal tarihimiz, insanlık tarihimiz olarak açıklayabiliriz. Kendimize yan gözle bakmayalım. Ailemiz, toplumumuz ve insanlık tarih boyu pek çok başarı hikayesi ile doludur. İlk olarak kendi ailemiz, ülkemiz, milletimizin çeşitli başarı hikayelerinden kendimize dersler çıkararak hikayemizi şekillendirmeliyiz. Bir laf vardır, en çok görüştüğün beş kişi, senin karakterin ve hikayenin büyük kısmıdır. Eğer sürekli karamsar kişi ya da kişilerle birlikteysen sen de bundan etkilenirsin. Ama hayata umutla bakan, özverili başarılı kişilerle birlikteysen hayat hikayen de bu bağlamda başarılı olarak şekillenecektir. Başarıları bahanelerimiz ile engellememiz lazım. Bizden önce yaşayanları düşünelim geçmiş çağlarda elektrik yoktu, bu kadar teknoloji yoktu ve insanlar belki de daha çok çalışıp daha çok yoruldular. Günümüzde ise teknoloji yaşamımızı pek çok noktada kolaylaştırdı. Evet, yoruluyoruz ama geçmişte yaşayanları düşünün, onlar da çok yoruldu ve çeşitli imkansızlıklara rağmen başarı öyküleri yazdı. Eğer bizler de yorulmazsak başarı hikayeleri yazamayız. Eğer işimizi sevmezsek her gün, güne mutsuz olarak uyanan hayat hikayesi başarısız ve sıradan kişilerden olabiliriz. İşimiz sevelim, yorulalım ve başarılı hayat hikayeleri yazalım” şeklinde sözlerini tamamladı.

Programın sonunda, Mardin İl Milli Eğitim Müdür Vekili Hüseyin Akdağ tarafından Mehmet Dinç’e plaket takdim edildi.