HKÜ, en hızlı yükselen ilk 5 üniversite arasında

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), yükseköğretim kurumlarını akademik başarıları doğrultusunda değerlendirebilmek için bilimsel metotlar geliştirmek ve yapılan çalışmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmak amacıyla ODTÜ Enformatik Enstitüsü bünyesinde kurulan University Ranking by Academic Performance (URAP) Araştırma Laboratuvarı tarafından açıklanan 2022-2023 Türkiye sıralamasında, 25 basamak yükselerek “en hızlı yükselen ilk 5 üniversite” arasında yer aldı.

Sıralama sistemlerinin üniversitelerin yükseköğretim ekosistemleri içerisindeki kendi konumu ve gelişimi hakkında bilgi sahibi olmasını ve eğitim/araştırma politikalarını gözden geçirme fırsatı sağladığını belirten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli, “Kurulduğu günden beri uyguladığı öğrenci odaklı eğitim-öğretim yaklaşımının yanı sıra, bilimsel üretkenliği ve yapmış olduğu uygulama odaklı yenilikçi projeler ile dikkatleri üzerine çeken genç ve dinamik bir vakıf yükseköğretim kurumu olarak Hasan Kalyoncu Üniversitesi’nin saygın sıralama listelerinde gün geçtikçe yükselmesi son derece memnuniyet vericidir. Akademisyenlerimizin geçen yıl uluslararası saygın dergilerde yapmış olduğu bilimsel yayınlar bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 50, bunlara verilen atıflar ise yüzde 100 oranında arttı. Diğer ilgili göstergelerde de önemli artışlar elde edildi. Bu yukarı yönlü ivme artırılabildiği takdirde, üniversitemizin saygın sıralamalardaki yerinin daha da yükselmesi mümkün olabilecektir. Biz bunun için bilim insanlarımızın projelerini daha çok desteklemeye devam edeceğiz. Üniversitemizin, URAP 2022-2023 Türkiye sıralamasında 585,99 puan alarak, geçtiğimiz yıla göre 25 basamak yükselmesi, aslında araştırmacılarımızın bilimsel çalışmalarının ve başarılarının sıralamalara yansıması, tezahürü ve tescil edilmesi anlamına gelmektedir. Yapmış olduğu nitelikli bilimsel çalışmalarla, üniversitemizin URAP Türkiye 2022-2023 sıralamasında 25 basamak yükselmesini ve ilk 15 vakıf üniversitesi arasında yer almasını sağlayan tüm öğretim elemanlarımızı ve araştırmacılarımızı kutluyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

Urap, üniversiteleri 2009 yılından beri sıralıyor

Web of Science/InCites gibi uluslararası kaynaklar ile Yükseköğretim Kurulu’nun (YÖK) yayınladığı verilerden faydalanan URAP; makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen makale sayısı, atıf sayısı, öğretim üyesi başına düşen atıf sayısı, toplam bilimsel doküman sayısı, öğretim üyesi başına düşen toplam bilimsel doküman sayısı, doktora mezun sayısı, doktora öğrenci sayısının toplam öğrenci sayısına oranı, öğretim üyesi başına düşen öğrenci sayısı, uluslararası ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen uluslararası ortak makale sayısı, yurtiçi ortak makale sayısı, öğretim üyesi başına düşen yurtiçi ortak makale sayısı, proje sayısı ile öğretim üyesi başına düşen proje sayısı göstergelerini kullanarak, her üniversite için hesaplanan makale puanı, atıf puanı, bilimsel dokuman puanı, ‘öğretim üyesi/öğrenci’ puanı, uluslararası iş birliği puanı, yurtiçi işbirliği puanı ve proje puanları ile Türkiye’deki üniversiteleri akademik performanslarına göre 2009 yılından bu yana her yıl sıralıyor. URAP’ın bu sıralamalarına https://newtr.urapcenter.org/ adresinden ulaşılabiliyor.