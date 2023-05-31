HKÜ dünyanın en büyük uluslararası yükseköğretim fuarı NAFSA’da
ULUSLARARASILAŞMA KONUSUNDA GELİŞEN YENİ YAKLAŞIMLARI YAKINDAN TAKİP EDEN HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (HKÜ), BU YIL WASHİNGTON’DA 75.’Sİ DÜZENLENEN DÜNYANIN EN KAPSAMLI YÜKSEKÖĞRETİM ZİRVESİ VE FUAR ORGANİZASYONU OLARAK BİLİNEN NAFSA ULUSLARARASI EĞİTİM KONFERANSI VE FUARI’NA ‘STUDY İN TÜRKİYE’ PAVİLYONUNDA KATILIYOR.
Uluslararasılaşma konusunda gelişen yeni yaklaşımları yakından takip eden Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), bu yıl Washington’da 75.’si düzenlenen dünyanın en geniş yükseköğretim zirvesi ve fuar organizasyonu olarak bilinen NAFSA Uluslararası Eğitim Konferansı ve Fuarı’na ‘Study in Türkiye’ pavilyonunda katılıyor.
‘Kapsayıcı Bir Geleceğe İlham Vermek’ konsepti ile gerçekleşen NAFSA 2023 fuarında; dünyanın farklı ülkelerinden gelen uzmanlar ve akademisyenler, yükseköğretimdeki yenilikleri, yeni uygulamaları ve stratejileri gündeme getiriyor. Farklı bakış açılarının ve yenilikçi yaklaşımların mercek altına alındığı etkinlerde HKÜ de paydaş olarak yerini alıyor.
Üç gün sürecek NAFSA 2023 Fuarı, yoğun bir programın ardından 2 Haziran Cuma günü sona erecek.