HKÜ 2020 yılının en girişimci ve yenilikçi üniversiteleri listesinde ilk 10’da

Hasan Kalyoncu Üniversitesi (HKÜ), 2020 yılı ‘Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi’ sıralamasında, vakıf üniversiteleri arasında 8’inci tüm üniversiteler arasında ise 31. sırada yer aldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) öncülüğünde gerçekleştirilen endekste HKÜ, 185 üniversite arasındaki yükselişini sürdürdü.

HKÜ, Vakıf Üniversiteleri Arasında 8’inci sıraya yükseldi

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından açıklanan listeye göre HKÜ, Türkiye’deki vakıf üniversiteleri arasında 8’inci sırada yer alırken, tüm üniversiteler arasına ise toplam 42,2 puanla 31’inci sırada girdi. TÜBİTAK tarafından her yıl yapılan endekste üniversiteler bu yıl; ‘bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği’, ‘fikri mülkiyet havuzu’, ‘işbirliği ve etkileşim’ ile ‘ekonomik katkı ve ticarileşme’ olmak üzere dört boyutta ve 22 gösterge ele alınarak değerlendirildi. Açıklanan endekste HKÜ; girişimci ve yenilikçi üniversite ile bilimsel ve teknolojik yetkinliğe sahip olan, bu yetkinliği yerel, ulusal ve uluslararası yenilik aktörleriyle kurduğu iş birliği ve etkileşim yolu ile ekosistemin yararına sunabilen üniversiteler arasında geçen yılki sıralamanın üzerine çıkarak başarı grafiğini yükseltti.

“Girişimci ve yenilikçi ekosistemimiz gelişiyor ve büyüyor”

2020 Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi ile ilgili konuşan ve bu başarıda emeği geçen herkese teşekkürlerini ileten HKÜ Rektörü Prof. Dr. Türkay Dereli: “Girişimci ve Yenilikçi ekosistemimiz gelişiyor ve büyüyor. Bu tabi bizleri daha da yüreklendiriyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi; Kalyoncu İnovasyon Teknoloji ve Transfer Ofisi (KALİTTO), Kalyon Garaj Prototipleme ve Girişimcilik Merkezi, Amerika Silikon Vadisi’nde bulunan Kuluçka Merkezi, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nde Teknopark iştiraki ile girişimcilerine en uygun ortamı hazırlıyor. Güçlü; üniversite-sanayi iş birliği, mentörlük uygulamaları, tescilli patentleri, süreli yayınları, sanayi projeleri ile Üniversitemiz, girişimcilik ve yenilikçilikte de ön plana çıkıyor. Bu başarıyı sağlamak adına tüm olanakları seferber eden Mütevelli Heyetimize ve Üniversitemiz yöneticilerine, girişimcilikleri ve yenilikçi fikirleri ile Üniversitemizi her yıl daha üst sıralara taşıyan tüm akademisyenlerimize ve öğrencilerimize teşekkür ediyorum” diye konuştu.