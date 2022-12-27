Hisarcıklıoğlu’ndan GTB’ye ziyaret

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Ticaret Borsası’na (GTB) hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Gaziantep’e açılış programı ve Gaziantep’in yıldızları ödül törenine katılmak üzere gelen TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu beraberinde Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Gıda Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Kutbettin Arzu, AK Parti Gaziantep Milletvekili Nejat Koçer, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GTO Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuncay Yıldırım, GTO Meclis Başkanı Hilmi Teymur, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen ile GTB’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Ziyarette, GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyeleriyle bir araya gelen Hisarcıklıoğlu, meclis ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ve başarı dileklerinde bulundu. Gaziantep’in gıda, tarım ve hayvancılığın merkezi, sanayinin ise başkenti olduğunu vurgulayan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, yaptığı konuşmada “Seçildiğiniz bu makamlar verme makamlarıdır, üyeleriniz için çalışma makamıdır. Burası en iyi hizmet makamı. Gaziantep Ticaret Borsamız da hizmet odaklı çalışıyor. Bunun en güzel göstergesi de 5 yıldızlı akredite borsa olmasıdır. Gaziantep Ticaret Borsası akreditasyon denetimlerinde Türkiye’de 5 yıldızlı hizmet sunan borsalar arasında ikinci oldu. Gaziantep’e de zaten bu yakışırdı” dedi.

GTB’nin coğrafi işaret tescil alanında sürdürdüğü çalışmalardan övgüyle bahseden Hisarcıklıoğlu, “Gaziantep Ticaret Borsası, Gaziantep’in geleneksel ürünlerine sahip çıkıyor. Borsamızın şu ana kadar Gaziantep adına tescil ettirdiği ürün sayısı 23 yani yöresel ürünlerine sahip çıkan bir borsamız var. Bu bağlamda coğrafi işaretli ürünler geleceğe bırakacağımız en güzel miraslarımız arasında yer alıyor. Ben borsamıza bu alanda yapmış olduğu bu değerli çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu. Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi ve eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek de konuşmasında GTB’yi gerçekleştirdiği çalışmalardan dolayı tebrik ederek, meclis ve yönetim kurulu üyelerine görevlerinde başarılar diledi. GTB Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu ise yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek borsanın hayata kazandırdığı projeler hakkında bilgiler verdi. GTB’nin içerisinde ilkleri ve enleri barındıran ulusal ölçekli projeleri hizmete kazandırdığını vurgulayan Tiryakioğlu, geçen dönem Türkiye’nin ilk Antep Fıstığı Lisanslı Deposunun yanı sıra Et Borsası, Antep Fıstığı Pilot Ölçekli İşleme Tesisi ve borsanın yeni idari hizmet binasını hizmete açtıklarını söyledi. GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da konuşmasında borsanın yeni dönem hedefleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Akıncı, “Üyelerimize yönelik yenilikçi ve kaliteli hizmet anlayışımızı bu dönemde de aynı kararlılık ve azimle sürdürme gayreti içerisinde olacağız. Geçen dönem sektörlerimizin en az 50 yıllık ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımları hizmete açtık. Bu dönemde ise şehrimize Fıstık Organize Sanayi Bölgesi ve Hububat Emtia Merkezini kazandırmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Ziyaret, GTB Başkanları Tiryakioğlu ve Akıncı’nın, TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu’na günün anısına hediye takdim etmesinin ardından sona erdi.