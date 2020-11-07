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Hırsızlık yaptılar taksiyle kaçtılar

GAZİANTEP’İN NİZİP İLÇESİNDE 2 AYRI EVDEN HIRSIZLIK YAPAN 2 ŞÜPHELİ ÇALDIKLARI MALZEMELERLE YOLDAN GEÇEN TAKSİYE BİNEREK KAÇTI. GÜVENLİK KAMERALARINA ANBEAN YANSIYAN GÖRÜNTÜLER SONRASI POLİSLER 2 HIRSIZI YAKALADI.

GAZİANTEP 07.11.2020, 17:39
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Hırsızlık yaptılar taksiyle kaçtılar

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 ayrı evden hırsızlık yapan 2 şüpheli çaldıkları malzemelerle yoldan geçen taksiye binerek kaçtı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan görüntüler sonrası polisler 2 hırsızı yakaladı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Nizip İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 2 ayrı evden hırsızlık yaptıktan sonra yoldan geçen taksiyle kayıplara karışan 2 şüpheliyi güvenlik kameralarından tespit ederek düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Çok sayıda suç kayıtları bulunan 2 şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor.

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