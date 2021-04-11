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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep’te, bir adrese yapılan baskında çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, hırsızlık şüphelisi olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

GAZİANTEP 11.04.2021, 12:39
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Hırsızlık şüphelisi yakalandı

Gaziantep’te, bir adrese yapılan baskında çok sayıda çalıntı malzeme ele geçirilirken, hırsızlık şüphelisi olduğu değerlendirilen şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Hürriyet Mahallesi’nde bir adrese baskın yaptı. Baskın yapılan adreste hırsızlık malı çalıntı 7 adet oto teybi ve sistemleri, hızar makinası, kompresör, çok sayıda matkap, spiral, şarjlı cihaz ele geçirildi. Ele geçirilen malzemelerle ilgili M.D. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

Yakalanan şüpheli şahıs hakkında yasal işlemlere başlandı.
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