Hırsızlık şüphelisi 6 şahıs tutuklandı

Gaziantep’te, 6 iş yeri ile 2 ikamette meydana gelen hırsızlık olaylarını gerçekleştirdiği tespit edilen 8 şüpheli şahıstan 6’sı tutuklandı. Şüphelilerin hırsızlık anları ise iş yerlerinin güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 8-23 Şubat 2021 tarihleri arasında meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde hırsızlık yaptıkları belirlenen 8 şüphelisi yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin bazı iş yerlerinden hırsızlık anları ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Yasal işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen 8 şüpheliden 6’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi.