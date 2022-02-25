Hırsızlık suçuna ortak olanlara faaliyet durdurma cezası

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, hırsızlık suçuna konu eşyayı satın alan iş yerlerinin faaliyetlerini durdurduklarını söyledi. Başkan Fadıloğlu, bu yöndeki denetimlerin aralıksız süreceğini vurguladı.

Kişilerin ve toplumun güven, refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak, temel hak ve hürriyetlerini korumak amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdüren Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, ilçe genelinde denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. İlçede meydana gelen hırsızlık olaylarına bağlı, hırsızlık suçuna konu eşyayı satın alan iş yerlerine yönelik yoğun bir şekilde sürdürülen denetimler neticesinde gerekli yasal işlemler anında uygulanıyor.

Denetimler artarak devam edecek

Konuya ilişkin açıklamada bulunan Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu düzenini sağlayan zabıta ekiplerimiz, yaptığı denetimlerle vatandaşlarımızın huzur ve mutluluğu için 7/24 çalışıyor. Özellikle son dönemlerde ilçemiz genelinde artan hırsızlık olaylarına karşı Valiliğimiz koordinesinde kolluk kuvvetlerimiz başta olmak üzere tüm kamu kurum ve kuruluşlarımızla iş birliği içerisinde çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz. Toplumda, huzur ve güveni bozan her türlü suç ve suçluyla mücadelemiz sonuna kadar kararlılıkla devam edecek. İlçemizde hırsızlık olaylarıyla ilgili olarak, hırsızlık suçuna konu eşyanın alım-satımı, olayların aydınlatılmasını, suçluların yakalanmasını zorlaştırmaktadır. Belediye olarak, hurda alımı-satımı yapılan iş yerlerine yapılan denetimler neticesinde bazı iş yerlerinde hırsızlık suçuna konu eşyaların satın alındığı ve satıldığı tespit edilmiştir. Buna bağlı olarak ekiplerimiz, gerekli yasal işlemi uygulayarak usulsüz davranan iş yerlerinin faaliyetlerini durdurmuştur. Bu yöndeki denetimlerimiz artarak devam edecektir.”