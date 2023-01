Hem becerilerini test ediyor hem de eğleniyorlar

Şehitkamil Belediyesi tarafından çocukları erken yaşlarda sporla buluşturmak ve hareketsiz yaşamın insan sağlığına olan olumsuz etkilerine dikkat çekmek adına yürütülen “Önce Öğren, Sonra Eğlen” projesi ile her yıl binlerce öğrenci geleneksel çocuk oyunları ve sportif beceri koordinasyon parkurlarıyla buluşuyor.

2017 yılından bugüne kadar binlerce öğrenciyi oyun, spor ve eğlence ile buluşturan “Önce Öğren Sonra Eğlen” projesi çerçevesinde Şehitkamil ilçesindeki ilkokul ve ortaokullarda öğrenim gören 4. ve 5. sınıf öğrencileri; geleneksel çocuk oyunları, branşa özgü eğitimler, beceri koordinasyon parkurları ve yetenek taramalarına katılıyorlar. Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile iş birliği içinde yürütülen proje çalışmaları sonucunda uzman eğitmenler tarafından her dönem branşa özgü temel eğitimlerin verildiği spor akademilerine, yüzlerce sporcu adayı yönlendiriliyor. İp atlama, birdirbir, dokun kurtar, elim sende, ebelemece, yağ satarım bal satarım, kör ebe, simit gibi geçmişten bugüne kadar keyifle oynanan oyunlarla eğlenceli zamanlar geçiren öğrenciler, içerikleri yaş gruplarına özgü hazırlanan sportif beceri koordinasyon parkurlarında, yeteneklerini keşfetme imkanı yakalıyorlar. Gerçekleştirilen çalışmaların ardından düzenlenen veli bilgilendirme programları sonrasında ebeveynler, spor faaliyetlerini çocuklarının günlük yaşamlarında listenin başına alıyorlar.

"Erken yaşlarda sporla buluşmalarını arzu ediyoruz"

Önce Öğren, Sonra Eğlen Projesi ile gerçekleştirilen çalışmaların gelişim çağında olan çocukların fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine önemli bir katkı sağlandığını belirten Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, yürütülen faaliyetlerle ilgili yaptığı açıklamada şu sözleri kaydetti:

"Şehitkamil Belediyesi olarak spor yapma alışkanlığının toplumun her kesimine ve her yaş grubuna yayılmasını arzu ediyoruz. Bu doğrultuda kurumlararası iş birliği ile spor alanındaki projeleri başarıyla gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalar içerisinde Önce Öğren Sonra Eğlen projesine ayrı bir önem veriyor, çocuklarımızın erken yaşlarda spora başlamanın önemini her fırsatta ifade ediyoruz. Düzenli olarak yapılan spor faaliyetleri, gelişim çağında olan çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimini önemli ölçüde olumlu etkiliyor. Bu nedenle çocuklarımız ve gençlerimiz başta olmak üzere 7’den 70’e herkesin spor yapmasını ve dolayısı ile sağlıklı ve zinde kalmalarını sağlıyoruz. Milli eğitim camiamız başta olmak üzere, değerli velilerimize, eğitmenlerimize, proje çalışmalarına göstermiş oldukları büyük ilgiden ve desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Sağlıklı, mutlu, formda ve daha sosyal bir yaşam için tüm miniklerimizi spor yaparak eğlenmeye davet ediyorum.”