Hekimlerin ATK raporu sorunu Başkan Aslıyüksek’e iletildi

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği (HHDD) hekimlerin özellikle ceza davalarına sunulan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında yaşadığı sorunlarla ilgili Adli Tıp Kurumu Başkanlığını ziyaret etti. Adli Tıp Kurumu Başkanı Uz. Dr. Hızır Aslıyüksek’i ziyaret eden Dr. Cengiz Bayram ile Dr. Aynur Özensoy, sorunun çözümü için bu durumun kurullarda görüşülmesini beklediklerini söyledi.

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği hekimlerin yaşadığı sorunların çözümü için çalışmalarını sürdürüyor. Hekimlerin özellikle ceza davalarına sunulan Adli Tıp Kurumu (ATK) raporlarında yaşadığı bazı sorunlara ilişkin çözüm arayışında bulunan Dernek Başkanı Dr. Cengiz Bayram ve Başkan Yardımcısı Dr. Aynur Özensoy, Adli Tıp Kurumu Başkanı Uz. Dr. Hızır Aslıyüksek’i ziyaret etti. Başkan Dr. Aslıyüksek’i makamında ziyaret eden Başkan Bayram ile Dr. Özensoy, hekimlerin yaşadığı bazı sorunları iletti.

Hekimlerin hazırlanan raporların yanlış anlaşılmalara sebep olabildiği ve bu nedenle yaşadıkları problemleri ziyarette dile getiren Dr. Cengiz Bayram, konunun çözümü için konunun kurullarda tartışılmasını beklediklerini ifade etti.

Ziyarette Dr. Bayram ile Dr. Özensoy’la konuyla ilgili fikir alışverişinde bulunan ATK Başkanı Dr. Aslıyüksek, talepleri dinledi. Konuyu Adli Tıp Kurulu’nda gündeme getireceğini aktaran Dr. Aslıyüksek, sorunun çözüm için yasal çerçevede değerlendireceklerini ifade etti.