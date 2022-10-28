Hekimlerden sınırlama tepkisi

Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Bayram, özel hastanelerdeki tedavi ve ameliyat uygulamalarına getirilen sınırlamanın hekimleri olduğu kadar ciddi döviz kaynağı olan sağlık turizmini de olumsuz etkileyeceğini belirterek, alınan kararın yeniden gözden geçirilmesini istedi.

Sağlık Bakanlığının yayınladığı yönetmelikle muayenehanesi olan doktorların özel hastanelerdeki tedavi ve ameliyat uygulamalarına sınırlama getirildi. Özel hastaneler toplam kadrosunun ancak yüzde 15’i kadar doktorla sözleşme yapabilecek. Bu değişiklikten muayenehanesi olan 10 bine yakın doktor etkilenecek. Özel hastaneler toplam kadro sayısının ancak yüzde 15’i kadar dışarıdan uzman hekimlerle sözleşme yapabilecek. Yeni uygulamayı değerlendiren Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Bayram, uygulamanın hekimleri olduğu kadar sağlık turizmini de olumsuz yönde etkileyeceğini belirtti.

“Sağlık turizmi de çok büyük bir sekteye uğrayacak”

Kararın yeniden gözden geçirilmesini isteyen Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği Başkanı Cengiz Bayram, “Hekimlerle Hukuksal Dayanışma Derneği bin 700 hekim üyesi olan yeni bir sivil toplum örgütüdür. Neden hekimler özel hastanelerde istediği gibi ameliyat yapamazlar bunu sorgulamak gerekiyor. Bu karardan dolayı çok ciddi bir mağduriyet meydana gelmiştir. Özel muayenesi olan hekimlerin artık özel hastanelerin bir takım sınırlandırılmasına maruz kalmıştır. Bundan 2 yıl evvel Samsun’da özel hastaneler muayenesi olan hekimlere ameliyat yaptırmamıştı. Rekabet Kurumu bu olayı çözmüştü. Şuanda bunun bir benzer sürecini yaşıyoruz. Dolayısıyla artık özel hastaneler sadece boş kadroları varsa ya da toplam kadrolarının yüzde 15’i geçmeyecek sayıda ancak hekim alabiliyor. Yani Sağlık Bakanlığının bunu koyarken özellikle kaç tane hastane var, kaç tane muayene var, bu muayenelerin branşları nedir. Bunlara dikkat etmesi gerekirdi. Bugün Türkiye’de en fazla muayenesi olan branşlar, plastik cerrahi, kulak burun boğaz, kadın doğum gibi branşlardır. Dolayısıyla burada Sağlık Bakanlığı bir branşın en fazla yüzde 30’u kadar aynı branşta hekimin o hastanede ameliyat yapmasına izin vermesi birçok aynı branştaki hekimin bu hastanelerde ameliyat yapamamasına ve sadece poliklinik hizmetiyle kalmasına yol açacaktır. Bir plastik cerrahın sadece poliklinikle kalması düşünülemez. Sağlık Bakanlığının bunu bir daha gözden geçirmesi gerekiyor. Bu branş kısıtlamasını kaldırması gerekiyor. İstanbul’da özel hastane sayısı çok yüksektir. Türkiye’deki özel hastanelerin yüzde 35’i İstanbul’da muayenelerin de öyledir. Dolayısıyla burada bence bir denge sağlanabilir. Her hekimin herhangi bir hastaneyi seçebileceği sayıya çıkarmaları gerekir yoksa çok büyük mağduriyet yaşanacak. Türkiye’de çok ciddi bir döviz kaynağı olan sağlık turizmi de çok büyük bir sekteye uğrayacak. Sağlık Bakanımızın bu konuyu bir daha gözden geçirip düzenleme yapacağını düşünüyorum” diye konuştu.