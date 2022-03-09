SANKO Üniversitesi akademisyenleri “Hedeflerinize Ulaşmak Elinizde” konulu kariyer günü nedeniyle 10 Mart’ta Kahramanmaraşlı eğitimciler ve öğrencilerle buluşuyor.

SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Çetin, Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü’nden Prof. Dr. Arzu Demirgüç, Beslenme ve Diyetetik Bölüm Başkanı Prof. Dr. Efsun Karabudak, Hemşirelik Bölümü’nden Dr. Öğr. Üyesi Sibel Polat ile Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’ndan Dr. Öğr. Üyesi Soner Karadaş bölümlerini tanıtarak, mesleki bilgilerle ilgili paylaşımlar yapacaklar.

Kariyer günü 10 Mart 2022 tarihinde saat 10.00’da Kahramanmaraş Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek.

SANKO Üniversitesi

2013 yılında kurulan SANKO Üniversitesi’nde Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik, Beslenme ve Diyetetik ile Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümlerinde lisans düzeyinde, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü’nde Biyoistatistik alanında doktora, Moleküler Tıp, Hemşirelik, Biyolojik ve Biyomedikal Bilimler, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon ile Tıbbi Mikrobiyoloji alanlarında tezli yüksek lisans, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulunda ise Ameliyathane Hizmetleri, Anestezi, İlk ve Acil Yardım ile Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Bölümlerinde eğitim veriliyor. Ayrıca Tıp Fakültesi, 10 ana bilim dalında Tıpta Uzmanlık Eğitimi verme konusunda yetkilendirildi.