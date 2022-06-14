Hayvan severlerin Cemal babası sağlığına kavuştu

Gaziantep Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu Üyesi olan ve 36 yıldır sokak hayvanlarının bakımı ve tedavisini yaptıran Cemal Güneş nefes darlığı, bacaklarında ağrı ve şişlik şikayeti ile başvurduğu Gaziantep Özel ANKA Hastanesi’nde Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağlığına kavuştu

Gaziantep Özel ANKA Hastanesi, güçlü hekim kadrosu ile sadece yurt içi değil, yurt dışından da birçok hastaya sağlık hizmeti sunarak, onları sağlığına kavuşturmaya devam ediyor. Uzun zamandır nefes darlığı, bacaklarında ağrı ve şişlik şikayeti bulunan Canlı Hayatını İyileştirme Derneği (CAHİDE) Yönetim Kurulu Üyesi Cemal Güneş, ANKA Hastanesi’ne başvurdu. Güneş, hastanede yapılan tetkiklerin ardından acil müdahale altına alındı ve kasıktan girilerek yapılan anjiyo işleminin ardından sağlığına kavuştu.

Başarılı geçen operasyonun ardından konuşan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Fehmi Kaçmaz, “Hastamızın sıkıntıları vardı. Yaptığımız muayene ve tetkiklerin ardından hastamıza anjiyo uyguladık. Hastamızın 2 damarı tıkalıydı, stent kullanarak kapalı olan damarları açtık. Operasyon sonrası hastamızı sağlıklı bir şekilde taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Koroner anjiyografi kalp damarlarını görüntülemek için kullanılan girişimsel ve tanısal bir işlemdir. Kalp krizi sebebiyle ya da göğüs ağrısı şikayetiyle gelen, ekokardiyografisinde sorun çıkan, göğüs ağrısı yaşayan hastalara uygulanmaktadır. Verdiğimiz opak sıvı maddesi sayesinde kalp damarlarını görüntülemekte, gerekli durumlarda da stent ve balonlar kullanarak kapalı olan damarları açmaktayız’’ dedi

Gerçekleştirilen operasyonun ardından sağlığına kavuşan Cemal Güneş,” Yıllardır CAHİDE Derneği olarak sokak hayvanlarını sağlığına kavuşturmak için mücadele ediyoruz. Uzun zamandır sağlık sorunları yaşıyor, ancak canlardan ayrılmayı düşünmediğim için hep erteliyordum. Sağlık çok önemli. Neyse ki, şikayetlerimden kurtulup, sağlığıma kavuştum. İki günlük molanın ardından canların yardımına koşmaya devam edeceğim. Başta doktorum olmak üzere bana kendimi evimdeymişim gibi hissettiren ANKA Hastanesi yöneticileri Dr.Cengiz Bayram ve Yaşar Ağdağ’a teşekkür ederim’’ diye konuştu