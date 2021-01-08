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Hayrullah Kubba’nın 10 Ocak mesajı
Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için gazetecilere mesaj yayımladı.
GAZİANTEP 08.01.2021, 16:24
Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü için gazetecilere mesaj yayımladı.Genel Koordinatör Kubba, mesajında "Demokrasinin ve özgürlüğün teminatı olan çok sesli basının değerli mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü yürekten kutluyorum. Basın; halka, doğru ve objektif bilgilerin iletilmesinin yanı sıra haber alma hakkının da tam anlamıyla yerine getirilmesinden sorumlu bir güçtür. Bu gücün sosyal sorumluluk bilinciyle, meslek etiği ve tarafsızlık ilkesine uygun bir şekilde kullanılması gerekmektedir. Demokrasi ise ancak; doğru bilgiye ulaşılabildiğinde ve düşüncelerin özgür bir biçimde açıklandığı ortamlarda olgunlaşma imkanı bulmaktadır. Dünyanın en dinamik ve en zor mesleklerinden biri olan gazeteciliği hakkıyla ifa eden gazetecilere ve tüm basın çalışanlarına esenlik ve başarı diliyorum" ifadelerini kullandı.
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