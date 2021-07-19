Hayrullah Kubba’dan bayram mesajı

Medical Park Gaziantep Hastanesi Genel Koordinatörü Hayrullah Kubba, Kurban Bayramı için kutlama mesajı yayımladı.

Genel Koordinatör Kubba mesajında, "Bayramlar bizi biz yapan ortak değerlerimizdir. Dini Bayramlar sevginin, barışın, dostluğun, kardeşliğin, birlik ve beraberliğin sembolüdür. Pandeminin etkilerinin hala devam ettiği bugünlerde, yine bir bayrama daha beraber kavuşmanın ve tekrar kucaklaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bayramlar özlemlerin giderildiği, hastaların unutulmadığı, yoksul ve muhtaçların hatırlandığı bir gündür. Kurban Bayramı’nda bu bilinç ile kalplere dokunmak, yüzleri güldürmek için çaba göstermek büyük önem arz etmektedir. Unutulmamalıdır ki, gelenek ve göreneklerimizin bir sonraki nesillere aktarılmasında önemli bir rol üstlenen bu kutsal günlerde bayramlarımızı yaşamak kadar yaşatmak da hepimizin görevidir. Sağlık çalışanlarımıza her zamankinden daha gereksinim duyduğumuz bu dönemlerde, Temizlik-Maske-Mesafe kurallarına özen gösterilmesine özellikle vurgu yapmak istiyorum. Mübarek Kurban Bayramı’nın ülkemize, İslam dünyasına ve aziz milletimize; sağlık, barış ve huzur getirmesini diliyorum" ifadelerini kullandı.