Hayrullah Kubba: ‘’Medıcal Poınt, depremdeki yaraları sarmaya devam ediyor’’

Depremzede vatandaşlara kurumlarının kapılarını ardına kadar açtıklarını söyleyen Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan V. Hayrullah Kubba, deprem bölgesinde kesintisiz sağlık hizmetine devam ettiklerini söyledi.

Medical Point Gaziantep Hastanesi depremin ilk gününden itibaren depremzedelere, hastalara ve hasta yakınlarına tüm branşlarda gerçekleştirdiği sağlık hizmetleriyle barınma ve yemek olanağı sağladı.

Depremzede vatandaşlara kurumlarının kapılarını ardına kadar açtıklarını söyleyen Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkan V. Hayrullah Kubba, deprem bölgesinde kesintisiz sağlık hizmetine devam ettiklerinin altını çizerek, ‘’Medical Point Gaziantep Hastanemizde, 300’ü aşkın depremzede vatandaşımız acil servis ve yataklı tedaviye alındı. Depremzede vatandaşlarımızın 117’ si ameliyat edildi. Enkaz altından çıkarılan hiçbir depremzede vatandaşımızdan ücret almayarak bu hizmeti gerçekleştirdik. Depremin olduğu gün hastanemizin acil servis ünitesine acil müdahaleler için ameliyathane oluşturduk. Hasta yoğunluğumuzun artacağını öngörerek hastanemizin lobisine hastalarımız için çok sayıda sedye konuşlandırarak tedavilerini gerçekleştirdik. Bu bağlamda hem çalışanlarımızı hem de hastalarımızı olası bir deprem riskine karşı koruduk. Acil servis ünitemizde hekim sayımızı dönüşümlü olarak, dört katına çıkardık ve her vatandaşımıza anında müdahale ettik. Depremin oluşturduğu enkaz neticesinde kol ve bacakları hasar gören vatandaşlarımıza yapılan cerrahi tedavinin ardından hastanemizin imkanlarından faydalandırarak dış merkezdeki hiperbarik oksijen ünitesine ulaştırdık. Hastalarımızın burada tedavi edilmelerini sağlayarak, depremin oluşturmuş olduğu hasarlardan olan kol ve bacak kesilmelerinin önüne geçmeye çalıştık. Deprem felaketinin olduğu ilk günden itibaren hastanemizde 50 bin kişiye kahvaltı, öğle, akşam yemeği, çay, su ve çorba ikram ettik. Depremzede vatandaşlarımız başta olmak üzere, hekimlerimiz, hemşirelerimiz, idari ve yardımcı personellerimiz, onların yakınlarına da hastanemizde barınma imkanı sağladık. Onlara, yatak, koltuk, yorgan, battaniye, ısıtıcı, yastık gibi ihtiyaçlarında yardımcı olduk. Tüm personellerimizi tek tek arayarak ihtiyaçlarının belirlenmesini sağladık, ihtiyacı olan personellerimize yardımcı olduk. Medical Point Batman ve İzmir Hastanelerimiz de, depremden zarar gören vatandaşlarımız için 5 tır eşya göndererek vatandaşlarımıza yardımcı oldu ve bölgedeki depremzede vatandaşlarımızın tedavilerinde aktif olarak hastanelerimizde görev yaptı. Bütün çalışanlarımız, hekimlerimiz bu süreçte tüm gücüyle çalışarak yaraların sarılmasına katkıda bulundu. Önümüzdeki günlerde Medical Point olarak İslahiye’de ‘’Konteynır Kent’’ projemizi hayata geçireceğiz’’ dedi.

Yönetim Kurulu Başkan V. Hayrullah Kubba, depremde yaralanan vatandaşlar için Allah’tan şifa yakınlarını kaybedenlerin kederli ailelerine ise başsağlığı ve sabır diledi. İçinde bulunduğumuz durumun hepimiz için çok zor ve üzücü bir hal aldığını vurgulayan Kubba, Sağlık sektöründe 7 gün 24 saat hizmet vermenin kutsal bir görev olduğunu sözlerine ekledi. Hayrullah Kubba, tüm vatandaşlara hizmet kalitelerinden ödün vermeden hastane çalışanlarıyla el ele, omuz omuza yaraların sarılması için gayret gösterdiklerini kaydetti.