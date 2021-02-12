Hayallerine adım adım yaklaşıyorlar

Şehitkamil Belediyesi tarafından gerçekleştirilen özel yetenek sınavları hazırlık kurslarında 1. dönem çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Performans grafiği her geçen gün yükselen polis, bekçi ve geleceğin spor insanları, yüksek moralle çalışmalarını sürdürüyorlar.

Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları (BESYO), Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) ve Bekçilik Sınavı’na katılacak gençlere nitelikli şartlarda hazırlanma fırsatı sunan Şehitkamil Belediyesi, adayların performans grafiğini, gerçekleştirilen ‘sporda performans testleri’ ile yakından takip ediyor. Sınavlara özgü parkur, kuvvet, sürat, dayanıklılık gibi çalışmaların yanı sıra eğitim programında adayların morallerini yükseltecek sosyal etkinliklerde pandemi kuralları çerçevesinde yer veriliyor. Atatürk Kültür ve Spor Merkezi, Gazikent Stadyumu ve Dülük Tabiat Parkı’nda yer alan Gençlik Kampı ve Doğa Sporları Merkezi’nde sürdürülen hazırlıklarında geleceğin polis, bekçi ve geleceğin spor insanları yoğun çaba sarf ediyorlar.

"Kendimizi çok şanslı hissediyoruz"

Özel yetenek sınavları hazırlık kurslarında zamana karşı yarıştıklarını, performans grafiğinin her geçen gün yükseldiğini gerçekleştirilen testler sayesinde gördüklerini ifade eden Hüseyin Bozoğlu, "Şehitkamil Belediyemiz tarafından özel yetenek sınavları hazırlık kurslarında POMEM’e hazırlanıyorum. 3 aydan beridir, hocalarımızla beraber gerek spor salonundaki materyallerle gerekse buradaki koşu çalışmalarımızla profesyonel bir ortamda hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Daha önce böyle bir ortam yoktu. Hem kurs ortamı hem de bu şekilde toplu bir organize ortamı bizler açısından çok güzel oluyor. Burada hocalarımızın bize destekleri ve katkıları çok güzel. Aralıksız bir şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu yönden kendimizi çok şanslı hissediyoruz. Hocalarımıza teşekkür ediyorum, arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Herkeste büyük bir azim ve çalışma hırsı var ve bu da birbirimizi daha çok motive ediyor. Başkanımız Rıdvan Fadıloğlu’na da bu imkanları bizlere sunduğu için çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.