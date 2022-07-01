Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi’nde mezuniyet heyecanı

Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinden 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılında mezun olan 38 öğrenci düzenlenen diploma töreninde büyük heyecan yaşadı.

GAÜN Atatürk Kültür Sahnesinde gerçekleştirilen mezuniyet töreninin açılışında konuşan Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekan V. Doç. Dr. Mehmet Hanifi Doğru, mezunlara seslenerek kendileri için yeni bir dönemin başladığını belirterek şunları söyledi:

“Ülkemizin teknolojik olarak ilerlemesinde siz mühendislerimize çok önemli görev ve sorumluluklar düşüyor. Çalıştığınız birimlerde birçok problemlerle karşılaşacaksınız. Bu problemler ve güçlükler karşısında asla yılmayacağınıza ve aldığınız eğitimleri temel alarak bu sorunların üstesinden geleceğinize, ülkemizin ilerlemesi için yüreğinizi ortaya koyacağınıza gönülden inanıyorum.”

Mezunlar adına konuşan Fakülte Birincisi Kardelen Aygün ise fakülte birincisi olarak mezun olmanın haklı gururunu yaşadığını belirterek, ’’Hepimizin iyi bir gelecek için sürdürdüğü bu serüvende öğrendiği gibi kişi yaptığı işi en iyi ve en doğru şekilde ortaya koymalıdır. Bizler de aldığımız eğitimlerin ışığında yaptığımız işin en iyisini icra edeceğiz ve işin önemi ne olursa olsun o işi layığıyla yerine getireceğiz” dedi.

Tören, fakültede dereceye giren ve mezun olan öğrencilere öğretim üyeleri tarafından diploma ve hediyelerinin verilmesi sonrasında coşkuyla keplerini havaya atmasıyla sona erdi.