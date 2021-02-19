Hatem Hastanesi’nden gazetecilere indirim

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti ile Özel Hatem Hastanesi arasında indirim protokolü imzalandı. Protokole göre, Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin üyeleri ile birinci derecedeki yakınları Özel Hatem Hastanesi’nden indirimli olarak hizmet alacak.

Gazetecilere indirimli sağlık hizmeti alma imkânı sunan protokole Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti adına Başkan İbrahim Ay, Özel Hatem Hastanesi adına da Yönetim Kurulu Üyesi Okan Aytaç imza attı.

Ay: Hatem Hastanesi’ne teşekkür ederiz

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, protokol imza töreni sonrası yaptığı açıklamada, "Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti olarak üyelerimizin her alandaki hak ve menfaatlerini korumak için çalışıyoruz. Bu kapsamda Özel Hatem Hastanesi ile işbirliği ve indirim protokolü imzaladık. Bu protokolle GGC üyesi meslektaşlarımız, eş ve çocukları ile anne ve babaları Hatem Hastanesi’nden alacakları ayaktan ve yatarak tedavi hizmetlerinden indirimli olarak faydalanacaktır. GGC Yönetim Kurulu adına Özel Hatem Hastanesi yöneticilerine katkılarından dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

“Yerel basını önemsiyor ve destekliyoruz”

Özel Hatem Hastanesi Yönetim Kurulu Üyesi Okan Aytaç ise yaptığı açıklamada basının toplumun kalkınması ve gelişmesindeki önemini belirterek, "Basın demokrasilerin vazgeçilmez unsurları arasında yer almaktadır. Daha güçlü bir basın, şehrimizin ve ülkemizin kalkınmasına daha fazla katkı sunacaktır. Bu anlamda yerel basını önemsiyor ve destekliyoruz. Özel Hatem Hastanesi olarak Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti’nin üyelerine ve birinci derecedeki yakınlarına indirimli sağlık hizmeti vermekten mutluluk duyacağız. İndirim anlaşmamızın her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.