Hatem Hastanesi’nden 14 Mart Tıp Bayramı mesajı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı’nın çok buruk olduğunu belirterek bir mesaj yayımladı.

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, bu yıl 14 Mart Tıp Bayramı ile ilgili bir mesaj yayımladı. Sağlık çalışanlarının insanlara en zor anlarında ellerini uzatan kişiler olduğunu belirten Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, “Kahramanmaraş merkezli olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki Gaziantep dâhil 11 ilimizi yıkıma uğratan deprem felaketi bizlere unutulmaz acılar yaşattı. Yaralarımızı hep beraber saracağız sloganıyla depremin ilk anından itibaren sağlık çalışanlarımız, mesai arkadaşlarımız, hekimlerimiz canla başla çok büyük fedakârlıklarla daima çalışmışlardır. Sosyal medyada hastanemizin güvenlik kamera video görüntülerinde yer aldığı gibi hemşirelerimiz hastaları sırtlarında taşımışlar, canlarını hiçe sayarak önce hastalarını düşünmüşlerdir. Sağlık çalışanı olmak da böyle bir fedakârlık gerektirir. Türkiye’nin her yanından, hatta diğer ülkelerden gelen tüm sağlık çalışanları deprem böğlerinde gece gündüz, soğuk, yoruldum demeden kendi canlarını hiçe sayarak mesleklerini icra ederek, insanların yaşamına dokunmuşlardır. Hekimlerin, sağlık çalışanlarının çalışma azmi tarih boyunca hiçbir zaman azalmamış her zaman artarak devam etmiştir” ifadelerini kullandı.

Başhekim Dr. Esen, “Depremde fedakârca çalışan sağlık çalışanlarının yanında, arama kurtarma ekipleri, madenciler, iş makinası kullanıcıları, gazeteciler ve seferber olan herkes soğuk ve zorlu hava şartlarına rağmen yoruldum, üşüdüm demeden özverili bir şekilde çalışmışlardır. Sağlıklı toplum olabilme yolunda var gücüyle çalışan, insanlığa nitelikli yaşam sunmayı hedef edinen hekimlerimizin ve diğer tüm sağlık çalışanlarının ’14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun” ifadelerine de yer verdi.

Dr. Hüseyin Esen’in mesajının sonunda ise "Asrın felaketi olarak nitelendirdiğimiz depremde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır, tedavisi devam edenlere de acil şifalar dileriz" denildi.