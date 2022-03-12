Hatem Hastanesi’nden 14 Mart tıp bayramı mesajı

Gaziantep Özel Hatem Hastanesi Başhekimi Dr. Hüseyin Esen, 14 Mart Tıp Bayramına ilişkin mesaj yayımladı.

Özünde insana hizmet etmek ve hayat kurtarmak olan doktorluğun fedakarlıkla ve sevgi ile icra edildiğinin altını çizen Dr. Hüseyin Esen, “Ülkemizde modern anlamda ilk tıp eğitimi 14 Mart 1827 yılında başlamıştır. Doktorlar geçmişte olduğu gibi bugün de aynı ruhla milletimize, vatanımıza hizmetlerine devam etmektedir. Emekli, zorlu bir eğitim süreciyle başlayan hekimlik, sürekli yenilenmeyi, gelişmeleri izlemeyi, bilimsel araştırmaların merkezinde olmayı gerektirmektedir. Bu yönüyle de bilime ve insanlığa hizmet noktasında çok önemli bir görevi ifa etmektedir. Fedakâr hekim ve sağlık çalışanları, bu kutsal görevlerini yaparken büyük zorluklarla da mücadele etmektedirler. Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Covid-19 salgını devam ediyor. Tüm sağlık çalışanları durmak ve yorulmak bilmeden canları pahasına görevlerini icra etmeye devam ediyorlar. Dün Milli Mücadele fitilini ateşleyen tıbbiyeliler bugün de pandemi de insan sağlığı için canı pahasına savaşmaktadırlar. Bu duygu ve düşüncelerle tüm hekimlerin ve sağlık çalışanlarının bu fedakarlıklar ve emek karşısında hak ettikleri değeri görecekleri, sağlıkta şiddettin sona erdiği bayramları da kutlamanın nasip olması dileğiyle tüm sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp bayramını kutlarım" ifadelerini kullandı.