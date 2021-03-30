Hastaneler Bölgesi’nd asfaltlama çalışması

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından ‘Hastaneler Bölgesi’nin ulaşımının rahatlamasına yönelik GAZİRAY Projesi kapsamında yer altına alınan beş bin metrelik hattın üzerine açılacak yol için sıcak asfalt dökümü başladı.

Şehrin yaşam standartlarının ve kalitesinin arttırılması amacıyla gerek altyapı gerekse üstyapı çalışmalarına aralıksız devam eden Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hastaneler bölgesi olarak adlandırılan Mücahitler Mahallesi’nde ki hastane ve otellerin yoğunlukta bulunduğu alanın ulaşımını rahatlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Büyükşehir Belediyesi GAZİRAY Projesi’nde şehrin içinden geçen beş bin metrelik bölümünün yer altına alınmasıyla birlikte, projenin üstünde kalan beş bin metrelik alanda da sıcak asfalt dökümüne başladı. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda ayrıca yeni üç bin metrelik bisiklet yolu da yapılacak. Bölgeye giriş ve çıkış yol bağlantılarının sayısının arttırılmasının hedeflendiği çalışmada, Ali Fuat Cebesoy Bulvarı üzerinden hastaneler bölgesine yeni bir tek yönlü ve iki şeritli yol açılacak. Bu sayede bölgeye ulaşım hızlanarak, kolaylaşacak. Bölge trafiğini kullanan vatandaşlar için tek yönlü bir yol düzenlemesi yapılarak, alternatif yollarla birlikte bölgenin trafiğinin rahatlaması sağlanacak.

Hastaneler bölgesinde ki araç park sorunu için ise yeni bir otopark çalışması yapılacak. GAZİRAY’ın yer altına alınan bölümünün üstünü de kapsayan, 200 bin metrekarelik alanda yol çalışmasının yanı sıra çevre düzenlemesi, yeşil alan, yürüyüş yolları oluşturulacak. Yapılacak çalışmalarla birlikte bölgede yeni bir cazibe merkezi yaratılacak.