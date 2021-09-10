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Hastanedeki çocuklara masal kitabı dağıtıldı

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara Uluslararası Okuryazarlık Günü nedeniyle masal kitapları dağıtıldı.

GAZİANTEP 10.09.2021, 13:26
Hastanedeki çocuklara masal kitabı dağıtıldı

Medical Park Gaziantep Hastanesi’nde tedavi gören çocuklara Uluslararası Okuryazarlık Günü nedeniyle masal kitapları dağıtıldı.


Medical Park Gaziantep Hastanesi yönetimi de Uluslararası Okuryazarlık Günü sebebiyle okuma kültürünü pekiştirmek ve farkındalık oluşturmak maksadıyla hastanedeki çocuklara masal kitapları dağıtımı gerçekleştirdi. Toplumun en temel ihtiyacı olan okuma ve yazmaya dikkat çekmek, kitap okumanın önemine vurgu yapmak, çocukların sorumlu, sorgulayan bireyler olarak yaşamlarını idame ettirmek ve karar mekanizmalarını geliştirmek maksadıyla yapılan etkinlikte Başhekim Prof. Dr. Ekber Şahin ve Başhekim Yardımcısı Doç. Dr. Ataman Gönel hastanede ayaktan ve yatarak tedavi gören minikleri ziyaret ederek kokulu masal kitapları hediye ettiler. Çocuklar için sağlığa zararlı hiçbir madde içermeyen ve özel ambalajlarda hediye edilen kitaplar sebebiyle minik hastaların mutlulukları yüzlerinden okundu.


Hastaneye gelen anne ve babaların da yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, kitap okuma kültürünün geliştirilmesine yönelik önemli bir faaliyet olarak değerlendirildi. Kitap dağıtımı hakkında açıklamada bulunan ebeveynler ise, çocuklara kitap kültürünün ancak anne ve babaların da bu alışkanlığı edinerek aşılanabileceğinin önemine dikkat çekildi.

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